Tanzania -Kigoma | Sheikh Hussein Moshi Abdallah Aendelea Kutoa Mafunzo ya Dini Katika Taasisi ya Imam Sajjad (as) Mkoani Kigoma

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Sheikh Hussein Moshi Abdallah, Mkurugenzi Mkuu wa Taasisi ya Imam Sajjad (as), anaendelea na shughuli za kutoa elimu ya dini kupitia darsa zake za kila siku katika taasisi hiyo iliyopo Kasuku, mkoani Kigoma, Tanzania. Darsa hizo ni sehemu ya shughuli za kielimu na kidini zinazofanyika katika taasisi hiyo, zikilenga kuimarisha uelewa wa mafundisho ya Uislamu na kusambaza maarifa ya Qur’ani Tukufu pamoja na mafundisho ya Ahlul-Bayt (as).

Kupitia juhudi hizo, Taasisi ya Imam Sajjad (as) inaendelea kuchangia katika kueneza elimu ya dini na kuimarisha malezi ya kiroho na kimaadili katika jamii.

Aidha, taasisi hiyo inaendelea kuwakaribisha wananchi na wapenda elimu ya Kiislamu kufika Kasuku, Kigoma, ili kunufaika na mafundisho ya Qur’an Tukufu na Ahlul-Bayt (as).