Mazungumzo kati ya Taliban na Pakistan mjini Istanbul yaingia siku ya tatu

Zabihullah Mujahid, msemaji wa Taliban, leo asubuhi (Jumatatu, tarehe 27 Oktoba 2025) amesema kuwa mazungumzo kati ya ujumbe wa Afghanistan na ule wa Pakistan yanaendelea mjini Istanbul, Uturuki, kwa siku ya tatu mfululizo.

Kwa mujibu wa ripoti ya Shirika la Habari la AhlulBayt (a.s) -ABNA- Mujahid ameeleza katika mahojiano na kituo cha TOLO News kwamba katika mvutano wa hivi karibuni, Afghanistan haikuanza hatua yoyote bali ilijibu tu hatua ya mwanzo iliyofanywa na Pakistan.

Amesisitiza kwamba Afghanistan inapendelea kutatua tofauti zilizopo kupitia mazungumzo ya kidiplomasia, lakini iwapo mtu atavunja mipaka yake au kuivamia, itachukua hatua ya kujibu ipasavyo.

Baadhi ya vyombo vya habari vimeripoti kuwa pande hizo mbili zimefikia makubaliano ya awali kuhusu baadhi ya masuala, na huenda tangazo la pamoja likatolewa kufikia mwisho wa siku ya leo.

Hata hivyo, vyanzo vingine vya habari nchini Afghanistan vimeripoti kuwa mazungumzo hayo hayajazaa matunda, vikidai kwamba Pakistan inajaribu kulazimisha maoni yake kwa Taliban, ilhali Taliban imekataa kukubali masharti hayo bila mashauriano ya kina.

Vyombo vya habari vya Pakistan, vikinukuu vyanzo vya serikali, vimeripoti kuwa Taliban imekataa mapendekezo “wazi na yenye suluhisho” ya ujumbe wa Pakistan, na badala yake imewasilisha hoja “zisizo na msingi wa kimantiki.”

Kwa mujibu wa taarifa ya Geo News ya Pakistan, masuala makuu yanayojadiliwa kati ya pande hizo ni mawili: