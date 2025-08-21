Israel yaongeza bajeti yake ya 2025 / Netanyahu apandisha bajeti ya vita

Kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa la AhlulBayt (Abna), serikali ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu imekubali pendekezo la Wizara ya Fedha ya utawala huu la kuongeza shekeli bilioni 31 (dola bilioni 9) kwenye bajeti ya 2025 ya utawala wa Kizayuni. Sehemu kubwa ya kiasi hiki imetengwa kwa kile kinachoitwa gharama za ulinzi, na shekeli bilioni 1.6 (dola milioni 473) pia zimetengwa kwa ajili ya misaada ya kibinadamu kwa Gaza; hatua ambayo, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Kiebrania, inalenga "kusafisha" sura ya Tel Aviv.

Kutengwa kwa misaada hii na kupunguza bajeti za wizara zote kwa asilimia 3.35 ili kufidia gharama za vita, pamoja na kuchukua tena karibu shekeli milioni 600 kutoka kwenye bajeti ya makubaliano ya muungano yanayohusiana na mpango wa elimu wa "New Horizon" katika shule za kidini za Kiyahudi (Haredi), kumezua hasira kwa baadhi ya wanachama wa baraza la mawaziri la Netanyahu. Mabadiliko haya yataanza kutumika tangu mwanzo wa mwaka ujao, ikiwa yataidhinishwa na Knesset.

Gazeti la Yedioth Ahronoth liliripoti kwamba wizara zenye bajeti kubwa katika utawala wa Kizayuni zitabeba sehemu kubwa zaidi ya upunguzaji, na Wizara ya Usalama wa Ndani ya utawala huu itapata upunguzaji mkubwa zaidi. Wakati huo huo, serikali ya Israel imetenga fedha za kulipa fidia kwa hasara za vita, ambazo ni pamoja na shekeli milioni 320 kwa likizo zisizo na malipo, shekeli milioni 100 kwa ajili ya kuimarisha maeneo ya kujificha, shekeli milioni 135 kwa ajili ya ujenzi upya wa jengo la serikali huko Haifa, shekeli milioni 100 kwa ajili ya vitongoji vya kaskazini, na shekeli milioni 298 kwa ajili ya kusaidia mabaraza ya mitaa.

Bajeti kuu ya 2025 ya utawala wa Kizayuni ilikuwa imepasishwa hapo awali mwezi Machi kwa jumla ya shekeli bilioni 755 (karibu dola bilioni 205), lakini vita vinavyoendelea dhidi ya Gaza na migogoro kwenye pande nyingine viliilazimisha serikali ya Israel kuongeza bajeti yake tena. Kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari vya Kiebrania, nakisi ya bajeti ya mwaka huu katika utawala wa Kizayuni itafikia asilimia 5.2 ya Pato la Taifa; idadi ambayo, kwa mujibu wa gazeti la Globes, inatokana na gharama za vita vya Gaza na matokeo mabaya ya vita vya siku 12 dhidi ya Iran.

Wizara ya Fedha ya Israel ilitangaza kwamba ongezeko hili la bajeti litawezesha kuendelea na operesheni nzito za kijeshi hadi mwisho wa 2025 na hata kutekeleza mpango wa kukalia kabisa Gaza. Hivyo, kikomo cha gharama zote kitafikia karibu shekeli bilioni 650. Pia ilisemekana kuwa nakisi ya bajeti itaongezeka kutoka asilimia 4.9 hadi asilimia 5.2 ya Pato la Taifa, ambayo ni sawa na shekeli bilioni 6, idadi muhimu lakini ndogo sana kuliko kiwango cha ongezeko kilichotengwa kwa sekta ya ulinzi.

Wizara ya Fedha ya Israel ilisisitiza kwamba kufidia nakisi hii kutafanikiwa kwa kuongeza mapato ya kodi ambayo yamezidi utabiri wa awali.

Wakati wa kikao cha baraza la mawaziri la utawala wa Kizayuni, "Bezalel Smotrich," Waziri wa Fedha wa Israel, alishambuliwa na baadhi ya mawaziri wa baraza la mawaziri kwa kupunguza bajeti za wizara ili kufidia gharama za vita. Katika kujitetea kwake, alisema: "Kuwa waziri wa fedha wakati wa vita si rahisi, hasa wakati unapaswa kukabiliana na mawaziri kadhaa wa kipopulisti ambao wanatafuta tu vichwa vya habari vya gazeti." Alimshukuru Netanyahu kwa msaada wake na kudai kwamba uamuzi huu ni muhimu ili kuondoa tishio la kuwepo kwa Iran na kuhakikisha mustakabali wa Israel.

"Israel Katz," Waziri wa Usalama wa utawala wa Kizayuni, pia aliliita ongezeko la bajeti kuwa la lazima na alisema kwamba hatua hii itawezesha jeshi kukabiliana na vitisho kutoka Iran na kufikia malengo ya vita huko Gaza.

Hata hivyo, idadi ya mawaziri wa baraza la mawaziri la utawala wa Kizayuni, wakiwemo "Yoav Kisch" (Waziri wa Elimu), "Itamar Ben-Gvir" (Waziri wa Usalama wa Ndani), "Amichai Eliyahu" (Waziri wa Urithi) na "Yitzhak Vaserlauf" (Waziri wa Maendeleo ya Negev na Galil), walipinga uamuzi huu. Kisch na Ben-Gvir katika taarifa ya pamoja walitangaza kwamba watapinga bajeti iliyopendekezwa ikiwa usalama wa shule utapuuzwa.

Ben-Gvir pia alimlaumu Netanyahu kwa kashfa hii na akamwambia: "Kwa nini unawapa watoto wa Gaza kipaumbele?" Kisch pia alimwambia Smotrich kwa sauti kali: "Wewe ni mtu mdogo mwenye kiburi kikubwa na unawapendelea watoto wa Gaza kuliko watoto wa Israel."

Kwa upande wake, Netanyahu alisisitiza kwamba misaada iliyotengwa kwa Gaza haitafika kwa Hamas na itahamishwa tu kwa vituo vya misaada na watu.

Wakati huo huo, "Moshe Gafni," kiongozi mwenza wa chama cha "Yahadut HaTorah," pia alikosoa uamuzi wa serikali ya Israel. Alisema kwamba Netanyahu na Smotrich, kinyume na makubaliano ya awali, walichukua bila ruhusa bajeti ambayo ilikuwa ya maelfu ya walimu wa Haredi; suala ambalo limeongeza mvutano kati ya vyama vya kidini na serikali ya Israel.