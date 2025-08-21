Majibu ya wabunge wa Iraq juu ya uingiliaji wa Marekani kuhusu sheria ya Hashd al-Sha'abi

Kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa la AhlulBayt (Abna), mbunge wa Iraq Muhammad al-Khafaji alitangaza kwamba vyama vingi vya siasa bungeni vinapinga uingiliaji wowote au uangalizi wa Marekani juu ya sheria ya utumishi au pensheni kwa vikosi vya Shirika la Uhamasishaji wa Umma.

Alisisitiza: "Bunge la Iraq pekee ndilo mamlaka ya kupitisha sheria hii, na hakuna mamlaka ya nje yenye haki ya kuingilia masuala ya sheria ya nchi."

Al-Khafaji pia alieleza masikitiko yake kwamba baadhi ya pande, kwa kufuata matakwa ya nje, zinaharibu mamlaka ya kitaifa na kisha akatoa wito kwa wabunge wote kupiga kura ya kuidhinisha sheria ya "Kuratibu Shirika la Uhamasishaji wa Umma la Iraq."

Wakati huo huo, Firas al-Muslimawi, mbunge mwingine wa Iraq, alibainisha kwamba vikosi vya usalama na Shirika la Uhamasishaji wa Umma la nchi hiyo viko katika hali ya tahadhari ya juu kulinda mipaka ya magharibi ya Iraq na kukabiliana na tishio lolote la nje, hasa vitisho vinavyotokana na kambi za ISIS kwenye mipaka ya Syria na Jordan.

Aliongeza: "Kile kilichotangazwa kama kuondoka kwa vikosi vya Marekani kutoka baadhi ya kambi, kwa kweli ni ukaguzi na kuhamishwa kwa vikosi na hakutaanzisha utupu wowote wa usalama, kwa sababu ulinzi wa mipaka daima umekuwa jukumu la vikosi vya usalama na Shirika la Uhamasishaji wa Umma la Iraq."

Al-Muslimawi alisisitiza kwamba tangazo la kuondoka kwa vikosi vya Marekani kutoka kambi za "Ain al-Asad" huko Anbar na "Victoria" kwenye Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Baghdad sio kuondoka halisi kwa jeshi na inachukuliwa tu kama uhamisho wa vikosi.

Sheria ya Shirika la Uhamasishaji wa Umma ni mojawapo ya sheria nyeti ambayo inatarajiwa kujadiliwa na kupitishwa katika vikao vijavyo vya bunge, na suala hili linafuatiliwa chini ya shinikizo la kisiasa na kikanda.

Bunge la Iraq linasisitiza kuendelea na mchakato wa kupitisha sheria ya utumishi na pensheni kwa vikosi vya Shirika la Uhamasishaji wa Umma (Hashd al-Sha'abi), ingawa shinikizo la kisiasa la ndani na nje, hasa kutoka Marekani na utawala wa Kizayuni, limeongezeka ili kusitisha mchakato huu. Wabunge wanaounga mkono sheria hii wanaamini kuwa kupitishwa kwake ni heshima kwa dhabihu za wapiganaji wa shirika hili.

Wachambuzi pia wanaamini kwamba kupitishwa kwa muswada huu kutakuwa hatua muhimu katika nafasi ya kisheria na kisheria ya Shirika la Uhamasishaji wa Umma; taasisi ambayo katika miaka ya hivi karibuni imekuwa mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya ugaidi.

Kwa mtazamo wa wachambuzi, hali ya sasa inaonyesha mapambano kati ya dhamira ya kitaifa ya Iraq ya kuimarisha taasisi huru za usalama na shinikizo la nje la kuzidhoofisha; mapambano ambayo matokeo yake yanaweza kuamua njia ya baadaye ya utulivu na uhuru wa Iraq.

Shirika la Uhamasishaji wa Umma la Iraq ni sehemu ya vikosi vya kijeshi na silaha vya nchi hiyo, ambayo iko chini ya amri ya Mkuu wa Vikosi vya Silaha. Shirika hili liliundwa baada ya kutolewa kwa fatwa ya Jihad Kifayai na Ayatullah Mkuu Sayyid Ali al-Sistani, kiongozi mkuu wa kidini wa Iraq, kufuatia uvamizi wa maeneo makubwa ya mikoa ya Iraq na kundi la kitakfiri na kigaidi la ISIS na limefanya jukumu muhimu katika kuikomboa nchi kutoka kwa kundi hili.