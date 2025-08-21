Changamoto za kuivunja silaha Hezbollah: Jinsi “Sheikh Naim Qassem” alivyoivuruga mlinganyo?

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, gazeti la Lebanon la Al-Akhbar katika makala yake lilichambua usafiri wa kidiplomasia huko Beirut baada ya ziara ya Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa la Iran Ali Larijani nchini Lebanon na kuwepo kwa wajumbe wa Marekani Thomas Barak na Morgan Ortagus nchini humo, na liliandika kwamba mjumbe wa Saudi Yezid bin Farhan pia anatarajiwa kutembelea Beirut.

Ripoti inaongeza kuwa Washington imeendelea kuimarisha "diplomasia ya shinikizo" kwenye mstari wa mbele wa Lebanon, na wawakilishi wake wamewaomba maafisa wa Lebanon kukamilisha hatua muhimu za kuondoa silaha za upinzani. Ingawa ziara hii inaonekana ilifanywa ili kuwatia moyo maafisa wa Lebanon, ujumbe wa Marekani kimsingi ulikuwa unataka kuchunguza msimamo wa Lebanon, hasa baada ya ziara ya Ali Larijani huko Beirut.

Ziara ya Barak na Ortagus haikuwa ndefu, na waliondoka mara moja kwenda kwenye maeneo yaliyokaliwa baada ya kumaliza mikutano yao. Tariq Mitri, Naibu Waziri Mkuu wa Lebanon, katika mahojiano na kituo cha Televisheni cha Qatar cha Al-Arabi, alisema kwamba ikiwa Israel haitazingatia hati ya Marekani, Lebanon pia haitaona haja ya kuizingatia.

Matokeo ya hotuba ya Katibu Mkuu wa Hezbollah

Vyanzo vya habari vilipima hotuba ya hivi karibuni ya Sheikh Naim Qassem, Katibu Mkuu wa Hezbollah, kama hotuba yake muhimu zaidi na kali tangu kumalizika kwa vita, na walisema kuwa maneno haya yalikuwa na athari dhahiri nchini Lebanon na yalisababisha maafisa wa Lebanon kusita katika uamuzi wao. Hii ilisababisha maudhui ya maneno ya Sheikh Naim Qassem pia kuletwa katika mikutano ya Barak na marais watatu wa Lebanon na Kamanda wa Jeshi Rudolph Heikal. Vyanzo vya habari vilifichua kwamba Rais wa Lebanon Joseph Aoun katika mkutano wake na Barak na Ortagus alizungumzia mambo matatu ya msingi:

Kwanza: Aoun alisisitiza kuwa Lebanon imechukua hatua ya kwanza muhimu na imeamua kupunguza silaha ndani ya muda maalum, na kwamba jeshi la Lebanon lina jukumu la kuandaa utaratibu wa utekelezaji wa uamuzi wa serikali. Kwa hivyo, Marekani inapaswa kupata kibali cha Damascus na Tel Aviv kwa maudhui ya makubaliano, kwa sababu Lebanon haiwezi kuhamia hatua ya utekelezaji bila hatua za pande zote mbili.

Pili: Aoun alisisitiza umuhimu wa kuunga mkono jeshi la Lebanon na alisema kwamba jeshi halina uwezo na zana muhimu na haliwezi kutekeleza jukumu hili peke yake. Alisema kuwa jeshi la Lebanon linasubiri msaada.

Tatu: Aoun alitaka kuundwa kwa miundombinu muhimu ya kuanzisha mradi wa msaada wa kifedha na kiuchumi kwa Lebanon.

Waziri Mkuu wa Lebanon Nawaf Salam katika mkutano wake na Barak alisisitiza umuhimu wa upande wa Marekani kutekeleza majukumu yao, kwa kuishinikiza Israel kusitisha vitendo vya uhasama, kujiondoa kutoka maeneo yanayokaliwa na kuwaachia wafungwa. Pia alisisitiza kipaumbele cha kuunga mkono na kuimarisha uwezo wa vikosi vya kijeshi vya Lebanon kifedha na kwa vifaa, ili waweze kutekeleza majukumu yanayohitajika.

Kwa mujibu wa chanzo rasmi kilicho na habari, Aoun na Salam walifikiri kwamba Hezbollah ingekaa kimya juu ya uamuzi wa kuondoa silaha na, hasa kutokana na vitisho vya hivi karibuni vya Waisraeli, ingelazimika kujiondoa na kutoa makubaliano, lakini misimamo ya Katibu Mkuu wa Hezbollah katika kutetea silaha za upinzani ilizidi matarajio yao. Kwa upande mwingine, utawala wa Kizayuni katika misimamo yake ya kisiasa katika wiki za hivi karibuni unakataa ahadi yoyote kwa Lebanon na pia unaendelea na vitendo vyake vya uhasama dhidi ya Lebanon katika kiwango cha uendeshaji.

Barak hakuwa na jipya

Chanzo cha gazeti la Al-Akhbar kilisema kwamba "Barak hakuwa na jipya katika ziara hii" na kuongeza kuwa Nabih Berri anasisitiza umuhimu wa Israel kujiondoa kutoka maeneo yaliyokaliwa na kusitisha vitendo vya uhasama kabla ya majadiliano yoyote juu ya uondoaji silaha. Berri alirudia kile alichokisema kwa kituo cha Televisheni cha Al-Arabiya siku moja kabla ya kukutana na Barak, na akamwambia kwa sauti ya kulaumu: "Katika ziara yako ya mwisho huko Beirut, makubaliano yalifikiwa, kwa nini hamkuyafuata ili mambo yafike hapa?"

Berri pia alimuuliza mjumbe wa Marekani kuhusu uzingatiaji wa Israel kwa makubaliano ya kusitisha mapigano na kujiondoa kutoka maeneo ya Lebanon hadi mipaka inayotambuliwa kimataifa, na alisisitiza kuwa hii ni sharti la utulivu nchini Lebanon na fursa ya kuanza mchakato wa ujenzi upya ili kurudisha wakazi wa kusini kwenye makazi yao na kutoa vipengele vya msaada kwa jeshi la Lebanon.