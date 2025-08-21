Makamu wa Rais wa Trump: Ulinzi wa Ukraine utabebwa na Wana-Ulaya

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, J. D. Vance, Makamu wa Rais wa Marekani, katika mahojiano na Fox News, alisisitiza kuwa Ukraine inatafuta dhamana ya muda mrefu ya kuhifadhi uadilifu wake wa eneo na inataka kuhakikisha kwamba haitakabiliwa na uvamizi wa Urusi tena.

Vance aliongeza: "Warusi wanataka kudhibiti baadhi ya maeneo ya Ukraine; sehemu kubwa ambayo sasa imekaliwa [na wao] na sehemu nyingine ambayo bado haijakaliwa."

Katika sehemu nyingine ya mahojiano yake, alibainisha: "Sehemu kubwa zaidi ya ulinzi wa Ukraine itakuwa juu ya Wana-Ulaya."

Makamu wa Rais wa Marekani pia alitoa maoni yake juu ya kuingia kwa Elon Musk katika uwanja wa kuunda chama cha tatu cha siasa nchini Marekani, akisema: "Nadhani itakuwa kosa kwa Musk kuendelea na njia hii."

Vance alisisitiza kwamba hakujawa na mazungumzo yoyote na Musk au wafadhili wengine kuhusu uchaguzi wa rais wa Marekani wa 2028.

Vyombo vya habari vya Marekani: Marekani itakuwa na jukumu lisilo na kikomo katika dhamana ya usalama wa Ukraine

Katika muktadha huo, tovuti ya habari ya Politico, ikinukuu afisa wa Ulaya, iliripoti kwamba afisa wa Pentagon amewaambia baadhi ya washirika: "Washington inakusudia kuchukua jukumu lisilo na kikomo katika kutoa dhamana yoyote kwa Ukraine."

Kwa mujibu wa ripoti ya maafisa kwa Politico, matamshi haya ya Wana-Marekani yamesababisha wasiwasi kwa washirika; kwa kuwa Trump anategemea jukumu la Ulaya kuhakikisha amani ya muda mrefu.

Kwa upande mwingine, gazeti la Wall Street Journal pia, likinukuu afisa katika serikali ya Trump, liliandika kwamba yeye na timu yake wanajaribu kupanga mkutano wa pande mbili kati ya maafisa wa Urusi na Ukraine.

Kwa mujibu wa ripoti hii, mkutano huu kati ya maafisa wa Urusi na Ukraine umepangwa kwa lengo la kusitisha mauaji na kumaliza vita.