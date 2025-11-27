Shambulio la Droni Isiyojulikana Kwenye Shamba Kubwa la Gesi Kaskazini mwa Iraq

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Abna, likinukuu kutoka tovuti ya habari "Baghdad Al-Yawm", shamba la gesi la Kormor huko Kurdistan ya Iraq lililengwa na shambulio la droni kwa mara ya pili.

Katika picha zilizochapishwa kwenye tovuti hiyo ya habari, mioto inayoonekana imewaka sana na nguzo za moshi zimefunika eneo lote.

Hadi sasa, utambulisho wa droni iliyoshambulia haujafahamika.

Vyanzo vya usalama vya Iraq pia viliripoti Jumapili wiki hii kwamba vikosi vya usalama vya Iraq vilifyatua risasi kuelekea droni ili kuzuia isifike kwenye shamba hilo la gesi.

Wakati wa tukio hilo, ving’ora vya tahadhari viliwaka katika shamba la gesi la Khor Mor, na wafanyakazi walikuwa wamehamishiwa maeneo salama.

Ilielezwa kuwa shambulio hilo halikusababisha uharibifu wowote.

Shamba la gesi la "Kormor" liko kati ya miji ya Kirkuk na Sulaymaniyah na linasimamiwa na Serikali ya Mkoa wa Kurdistan ya Iraq.

Shamba hili limelengwa mara kadhaa katika miaka ya hivi karibuni, na hakuna kundi lolote lililodai kuhusika na mashambulio hayo.

Wanasiasa wa Mkoa wa Kurdistan wa Iraq walikuwa wamelaani mashambulio haya hapo awali.

Mwezi Aprili mwaka jana, wafanyakazi wanne wa Yemen pia waliuawa katika shambulio la droni kwenye shamba hili.

Pia, mnamo Januari 2024, makombora mawili ya Katyusha yalifyatuliwa kuelekea shamba hili.

Shambulio la Droni Lakatisha Umeme kwa Asilimia 80 ya Mkoa wa Kurdistan wa Iraq

Wizara za Maliasili na Umeme za Mkoa wa Kurdistan zilitangaza katika taarifa ya pamoja kwamba, baada ya shambulio lililotokea saa 11:30 usiku, mtiririko wa gesi kuelekea vituo vya kuzalisha umeme ulisitishwa kabisa.

Wizara ya Umeme ya Mkoa wa Kurdistan wa Iraq pia ilitangaza kwamba [kufuatia shambulio hili] asilimia 80 ya mtandao wa umeme wa eneo hilo umeondolewa kwenye huduma.

Wizara za Maliasili na Umeme za Mkoa wa Kurdistan pia ziliongeza kuwa wanafuatilia athari za tukio hilo kwa uratibu na kampuni ya Dana Gas na wanajaribu kurudisha hali kuwa ya kawaida.