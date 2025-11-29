Hali Zisizo za Kibinadamu Gaza: Janga Linalozidi Kuwa Kubwa na Uhitaji wa Haraka wa Msaada wa Kimataifa / Mauaji ya Kimbari Yanaendelea

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Shirika la Amnesty International (Shirika la Haki za Binadamu) katika taarifa yake limetangaza kuwa mauaji ya kimbari dhidi ya wakazi wa Ukanda wa Gaza yanayofanywa na utawala wa Kizayuni hayajasimama na dunia haipaswi kudanganywa.

Shirika hilo limesisitiza kuwa Israel bado inaendelea kulazimisha hali za maisha zisizo za kibinadamu kwa wakazi wa Gaza, huku ikikalia kwa mabavu takriban asilimia 58 ya eneo hilo. Kwa mujibu wa Amnesty, Wapalestina wa Gaza wamelazimishwa kukusanywa katika sehemu ndogo yenye ukubwa wa nusu ya ardhi yao.

Kwa mujibu wa ripoti ya "Palestine Al-Youm", Hazem Qassem, msemaji wa Hamas, ameielezea hali ya Gaza kwa sasa kuwa ni janga linalozidi kuongezeka.

Amesema kuwa mvua kubwa na baridi kali vimesababisha mafuriko katika mahema ya wakimbizi, na maelfu ya watu ikiwemo watoto, wanawake na wagonjwa wako katika mazingira magumu na yasiyo ya kibinadamu. Qassem amesema hali hii ni matokeo ya mzingiro unaoendelea, kuzuia ujenzi upya, uharibifu mkubwa wa miundombinu, pamoja na hali ngumu ya hewa. Ametoa wito wa hatua za haraka za kimataifa kupitia taasisi kama Jumuiya ya Nchi za Kiarabu, OIC, na Umoja wa Mataifa ili kutoa makazi mbadala na misaada ya kibinadamu.

Ameonya pia kuwa kuanza kwa msimu wa baridi kutafanya hali ya wakimbizi wa Gaza kuwa mbaya zaidi. Mvua inayoendelea kunyesha katika ardhi iliyoharibiwa vibaya ya Gaza imesababisha janga jipya la kibinadamu, ambapo wakimbizi wanaona maji ya mvua yakiingia ndani ya mahema yao bila kuwa na sehemu nyingine ya kwenda.

Zaidi ya hayo, licha ya kutangazwa kwa kusitisha mapigano, mashambulizi ya utawala wa Kizayuni bado yanaendelea, jambo linaloonyesha kuwa Israel haifuati makubaliano yake. Utawala wa Kizayuni ulianzisha vita dhidi ya Gaza tarehe 7 Oktoba 2023 kwa madai ya kuangamiza Harakati ya Hamas, lakini umeshindwa kufikia malengo yake na hatimaye kulazimika kukubali makubaliano ya kubadilishana wafungwa.