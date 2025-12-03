Berlin: Idadi ya Wahanga huko Gaza ni Kubwa Sana na Inasumbua

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu shirika la habari la Al Jazeera, Wizara ya Mambo ya Nje ya Ujerumani leo, Jumatano, ilitoa taarifa, ambapo, bila kulaani kuendelea kwa uhalifu wa utawala wa Kizayuni dhidi ya watu wanaodhulumiwa huko Gaza, ilitangaza tu kwa maneno: "Idadi ya wahanga huko Gaza ni kubwa sana na inasumbua. Tunatoa wito kwa pande zote kuzingatia makubaliano ya kusitisha mapigano huko Gaza na kutohatarisha hilo."

Berlin kisha iliongeza: "Maendeleo lazima yafikiwe katika ujenzi upya wa hospitali na miundombinu ya maji, maji taka na umeme katika Ukanda wa Gaza. Mawasiliano makali ya kidiplomasia yanaendelea na Israel na nchi za kanda ili kudumisha utulivu katika Ukanda wa Gaza."