Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu shirika la habari la Sputnik, "Dmitry Peskov," Msemaji wa Kremlin, akijibu swali la mwandishi wa habari kuhusu kukataliwa kwa mpango wa amani wa Marekani, alisema: "Hapana, hiyo si sahihi. Hoja ni kwamba jana kwa mara ya kwanza, kubadilishana maoni kwa moja kwa moja kulifanyika, na kama ilivyoelezwa, baadhi ya mambo yalipokelewa na mengine yalitajwa kuwa hayakubaliki. Huu ni mchakato wa kawaida wa kazi wa kutafuta suluhisho za maelewano."

Aliongeza: "Moscow inatumai kwamba upande wa Marekani pia utazingatia kanuni ya ukimya wakati wa mazungumzo juu ya kutatua mgogoro wa Ukraine. Moscow si mtetezi wa diplomasia ya sauti kubwa, na Marekani pia inafuata mkabala huo. Kadiri mazungumzo ya kutatua mgogoro wa Ukraine yanavyofanyika katika mazingira tulivu, ndivyo yatakavyokuwa na matokeo zaidi."

Akijibu swali lingine, Msemaji wa Kremlin alitangaza kwamba mazungumzo ya simu kati ya Putin na Rais wa Marekani Donald Trump yanaweza kupangwa wakati wowote iwezekanavyo.

Peskov alisisitiza kwamba Urusi inathamini sana nia ya kisiasa ya Trump ya kutatua mgogoro wa Ukraine kwa amani, na alisema: "Moscow iko tayari kukutana na maafisa wa utawala wa Trump wakati wowote inapobidi ili kutatua hali ya Ukraine."

Mkutano wa ujumbe wa Marekani ukiongozwa na "Steve Witkoff," mwakilishi maalum wa Rais wa Marekani Donald Trump, na Rais wa Urusi Vladimir Putin, ulifanyika jana usiku. Bado hakuna taarifa sahihi zilizovuja kuhusu maelezo ya mkutano huo.

Ujumbe wa Marekani ulikuwa umekutana na maafisa wa Ukraine huko Florida kabla ya mkutano huu. Mkutano ambao Marco Rubio, Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani, aliuita kuwa wenye matunda.

Rais wa Marekani Donald Trump wiki chache zilizopita alifichua mpango wake wa pointi 28 wa kutatua mgogoro wa Ukraine, na tangu wakati huo, kumekuwa na mijadala mikubwa kati ya maafisa wa Ulaya na Marekani.

Kukabidhi sehemu za Ukraine kwa Urusi ni moja ya masuala yenye utata zaidi ya mpango huu.