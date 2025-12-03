Reuters: Pakistan na Afghanistan Zakubaliana Kudumisha Usitishaji Vita

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu shirika la habari la Reuters, Serikali ya Mpito ya Afghanistan na Pakistan zimefanya mazungumzo mapya ya amani nchini Saudi Arabia na zimekubaliana kudumisha usitishaji vita; hatua ambayo inachukuliwa kuwa juhudi ya hivi karibuni ya kupunguza mvutano kati ya majirani hawa katika Asia ya Kusini.

Baada ya kutokea kwa mapigano ya mpakani yaliyosababisha vifo mnamo Oktoba, usitishaji vita kati ya majeshi hayo mawili ya Asia ya Kusini umedumishwa katika wiki za hivi karibuni kufuatia mazungumzo yaliyoandaliwa na Qatar na Uturuki, ingawa pande hizo mbili hazikuweza kufikia makubaliano ya amani.

Shirika hilo la habari lilidai: "Maafisa watatu wa Afghanistan na maafisa wawili wa Pakistan, mmoja wao yuko Istanbul, waliiambia Reuters kuwa mazungumzo mapya yalifanyika nchini Saudi Arabia! Walisema kwamba pande zote mbili zilikubaliana juu ya kudumisha usitishaji vita."

Mmoja wa maafisa wakuu wa Serikali ya Mpito ya Afghanistan pia alisema kuwa mazungumzo hayo yalifanywa kwa mpango wa Saudi Arabia, na kuongeza: "Tuko tayari kwa mikutano zaidi ili kuona matokeo chanya."