Dau la Uhasama la Katibu Mkuu wa NATO dhidi ya China

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu shirika la habari la Al Jazeera, "Mark Rutte," Katibu Mkuu wa Shirika la Mkataba wa Atlantiki ya Kaskazini (NATO), alitangaza leo, Jumatano, katika hotuba: "Wakati mazungumzo yanaendelea, hatuwezi kurudi nyuma kutoka kwa ahadi yetu kwa Ukraine. Kufikia makubaliano ya amani kati ya Urusi na Ukraine si rahisi na kunahitaji kazi nyingi."

Katibu Mkuu wa Shirika la Mkataba wa Atlantiki ya Kaskazini kisha aliendelea: "Tunaratibu na Ikulu ya White House na pande zote kuhusu mpango wa amani wa kutatua mgogoro wa Ukraine. Suluhisho lolote la mwisho lazima lihakikishe nchi huru ya Ukraine na dhamana za usalama ili kuzuia uvamizi mwingine wa Urusi. Urusi inatumia asilimia 40 ya bajeti yake kwa vita dhidi ya Ukraine."

"Mark Rutte" alisema: "Hatuna msimamo rasmi kuhusu jinsi ya kushughulikia mali za Urusi zilizogandishwa; suala hili linategemea Umoja wa Ulaya."

Kisha alidai: "China inashirikiana kwa karibu na Urusi na inatoa silaha muhimu kwa Moscow katika vita dhidi ya Ukraine! Tuna wasiwasi juu ya kuongezeka kwa utegemezi wa pamoja kati ya Urusi na China. China inaweza kufikia vichwa vya nyuklia elfu moja ndani ya miaka michache."