Israeli kwa hofu; Waajemi wamefika Bat Yam

4 Desemba 2025 - 13:14
News ID: 1757617
Source: ABNA
Chaneli ya 12 ya televisheni ya utawala wa Kizayuni iliripoti onyo la moja kwa moja kutoka kwa Huduma ya Usalama wa Ndani (Shabak) kuhusu kuenea kwa wimbi la ujasusi kwa niaba ya Iran miongoni mwa Wazayuni.

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu Ma'an, Chaneli ya 12 ya televisheni ya utawala wa Kizayuni iliripoti kuwa Shabak ya utawala huo imetoa onyo kuhusu kuenea kwa ujasusi miongoni mwa Wazayuni kwa niaba ya Iran.

Kulingana na ripoti hii, Shabak imelazimika kuwasiliana moja kwa moja na Wazayuni wanaoishi katika mji wa Bat Yam, ulio kusini mwa Tel Aviv, ili kuwaonya juu ya matokeo ya ujasusi.

Zvika Brot, meya wa eneo hilo, alidai kwamba tangu kuanza kwa vita, kumekuwa na majaribio mengi ya kuajiri Wazayuni katika mtandao wa mtandaoni kwa lengo la kupeleleza Iran. Alionya: "Waajemi wamefika Bat Yam, na hii si mzaha."

Brot pia alitaja kuajiriwa kwa wanajeshi wa akiba na wastaafu wa jeshi la utawala wa Kizayuni katika mchakato huu.

