Matumizi ya Amerika ya ndege zisizo na rubani ambazo ni nakala za "droni ya Shahed" ya Iran

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu kituo cha televisheni cha CNN, jeshi la Marekani liliunda kikosi chake cha kwanza cha ndege zisizo na rubani za kushambulia huko Magharibi mwa Asia, ambacho kinatumia droni ambazo muundo na teknolojia yake zimetolewa moja kwa moja kutoka Iran.

Kulingana na ripoti ya chombo hicho cha habari, kikosi hiki kiko chini ya udhibiti wa kikosi kazi maalum ambacho kiliundwa miezi michache iliyopita na Kamandi Kuu ya Majeshi ya Kigaidi ya Marekani katika eneo hilo (CENTCOM), na kiliitwa Kikosi Kazi cha "Scorpion Attack".

Kikosi hicho kinatumia ndege zisizo na rubani zinazoitwa Mfumo wa Mashambulizi ya Gharama ya Chini Isiyo na Rubani, au droni za "LUCAS" (Low-Cost Unmanned Attack System).

Afisa mmoja wa kijeshi wa Marekani alisema: "Droni za LUCAS zilitengenezwa baada ya uhandisi wa kinyume wa droni ya Shahed ya Iran."

Taarifa ya vyombo vya habari kutoka kwa Kamandi Kuu ya Majeshi ya Kigaidi ya Marekani katika eneo hilo (CENTCOM) ilisema: "Droni za 'LUCAS' zilizotumwa na CENTCOM zina uwezo wa kusafiri umbali mrefu na zimeundwa kwa ajili ya operesheni zinazojitegemea. Zinaweza kurushwa kwa njia mbalimbali, ikiwemo manati, kuruka kwa msaada wa roketi, na mifumo ya ardhini na magari yanayosonga."