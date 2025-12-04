Guterres: Kuna sababu za kutosha kuhusu kufanyika kwa uhalifu wa kivita huko Gaza

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu Al Mayadeen, António Guterres, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, alisisitiza juu ya umuhimu wa kutekeleza azimio la Baraza la Usalama la UN kuhusu Gaza.

Katika mahojiano na shirika la habari la Reuters, Guterres aliongeza: "Tunahitaji kuhakikisha kuwa usitishaji vita huko Gaza umewekwa."

Alieleza: "Kuna sababu za kutosha za kuamini kuwa uhalifu wa kivita huenda ulifanyika huko Gaza."

Katibu Mkuu wa UN pia alisema: "Nina imani na kile ambacho Mahakama ya Kimataifa ya Haki inafanya."