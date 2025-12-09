Mkutano Mkuu wa Nne wa Masadat, ukiwa na lengo la kuheshimu nyuso mashuhuri za Iran na dunia na uzinduzi wa Kitabu Kamili cha Gaza, utafanyika

Kwa mujibu wa shirika la habari la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Katika kuikaribia kumbukumbu ya miaka elfu moja na mia tano ya kuzaliwa kwa Mtume Mtukufu (s.a.w.w) na kukaribia siku ya kuzaliwa kwa Bibi Fatima Zahra (s.a), “Mkutano Mkuu wa Nne wa Masadat” utafanyika siku ya Alhamisi tarehe 20 Azar katika Ukumbi wa Mikutano ya Wakuu wa Nchi za Kiislamu.

Muhammad Nadhami Ardakani, mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya mkutano huu, katika kikao cha habari cha Jumanne, alipotoa maelezo kamili ya ratiba, malengo na wageni, alisisitiza:

Mkutano wa mwaka huu utafanyika kwa upana zaidi na kwa uwepo wa nyuso mashuhuri za ndani na kimataifa, na utaangazia utambulisho na uwasilishaji wa mifano bora ya Masadat katika nyanja za kielimu, kitamaduni, kidini, kijamii na kimapambano.

Nadhami Ardakani aliongeza: Mkutano kama ilivyokuwa katika awamu zilizopita utaanza kwa hafla ya ufunguzi na hotuba maalumu. Kulingana naye, uwepo wa Ayatollah Araki umepangwa kwa ajili ya hafla hii; japokuwa kwa sasa ana maradhi madogo, lakini inatarajiwa kwamba atahudhuria.

Akaongeza: Katika meza ya kwanza ya mkutano, baadhi ya nyuso mashuhuri kutoka taasisi za kimataifa na taasisi kuu zinazofanya kazi katika uga wa kukurubisha madhehebu, utamaduni na umoja wa Kiislamu watakuwepo, akiwemo:

1-Hujjatul-Islam wal-Muslimin Dkt. Hamid Shahriari,

Katibu Mkuu wa Jamhuri ya Dunia ya Kukurubisha Madhehebu ya Kiislamu

2-Dkt. Mohammad-Mehdi Imanipour,

Mkuu wa Shirika la Utamaduni na Mawasiliano ya Kiislamu

3-Ayatollah Akhtari,

Mwenyekiti wa Baraza Kuu la Jamhuri ya Ahlul-Bayt (a.s)

4-Mamoosta Karimi,

Mshauri wa zamani wa Sunni wa Rais wa Jamhuri

Mwenyekiti wa kamati alisema: Uendeshaji wa meza hii uko mikononi mwa Hujjatul-Islam wal-Muslimin Taqavi na Hujjatul-Islam wal-Muslimin Tajuddin ndiye msimamizi wa utendaji wa meza.

Kwa mujibu wa Nadhami Ardakani, sehemu hii ya mkutano itaangazia hatua na uwezo wa kimataifa wa Masadat na kueleza jinsi taasisi mbalimbali za ulimwengu wa Kiislamu zinavyonufaika na uwezo wa kihistoria na kijamii wa ukoo huu.

Akasema: Katika meza ya pili ya mkutano yenye jina “Kimataifa”, inayofanyika kila mwaka, wawakilishi kutoka nchi nne — Thailand, Pakistan, Iraq na Bangladesh — watashiriki na kuzungumza kuhusu nafasi ya Masadat katika kueneza utamaduni wa kidini, kijamii na kimapambano katika nchi zao.

Nadhami Ardakani alitaja sehemu hii kuwa moja ya nguzo muhimu za mkutano; kwa sababu inaonyesha kuwa nafasi ya Masadat haiko tu Iran, bali katika ulimwengu mzima wa Kiislamu, mfululizo huu una historia ndefu na athari kubwa.

Mwenyekiti wa kamati ya mkutano alisema: Moja ya malengo makuu ya mpango huu ni kuwatukuza nyuso mashuhuri za Masadat katika nyanja za kidini, kielimu, kitamaduni na kijihadi; jambo ambalo si tu kuheshimu wakubwa bali ni aina ya “kuwafanya kuwa vielelezo hai” kwa jamii ya Iran na dunia.

Akaongeza: Katika awamu zilizopita idadi ya wale waliotunukiwa ilitofautiana; wakati mwingine mmoja, wakati mwingine wanne. Mwaka uliopita mkutano uliwatukuza watu wanne mashuhuri:

Hujjatul-Islam wal-Muslimin Sayyid Ibrahim Raisi Ayatollah al-Udhma Sistani Sayyid Badruddin Houthi, kiongozi wa Ansarullah Yemen Shahidi Sayyid Hassan Nasrallah

Katika awamu ya nne, watu wawili mashuhuri watatukuzwa kwa namna maalumu:

1-Sayyid Muhammad-Husayn Tabatabaei – Mfasiri maarufu wa Qur'an na mwanafalsafa mashuhuri duniani, ambaye kazi zake katika njia ya Urealisimu zimepata sifa za kimataifa na jina lake limeandikishwa hivi karibuni katika UNESCO.

– Mfasiri maarufu wa Qur'an na mwanafalsafa mashuhuri duniani, ambaye kazi zake katika njia ya Urealisimu zimepata sifa za kimataifa na jina lake limeandikishwa hivi karibuni katika UNESCO. 2-Ayatollah Sayyid Musa Shubairi Zanjani – Marjaa mwenye wafuasi wengi na mwenye mchango mkubwa katika uwanja wa kidini wa Iran na dunia.

Nadhami Ardakani alitangaza: Katika mkutano huu, nyuso nyingine 18 pia zitaheshimiwa; idadi hii 18 imechaguliwa kwa ishara ya umri mtukufu wa Bibi Zahra (s.a).

Heshima ya kwanza, ikihusiana na Siku ya Mwanamke na Siku ya Mama, imetolewa kwa Sayida Rokhsareh Askari; mwanamke ambaye watu wanne wa karibu katika familia yake—mama shahidi, mume shahidi, mkwe shahidi na ndugu shahidi—waliuawa shahidi katika vipindi tofauti kutoka Vita vya Kujihami, hadi utetezi wa Haram na vita vya siku 12. Kwa mujibu wa Nadhami, mwanamke huyu ni kielelezo kamili cha mama wa Masadat wanaozalisha mashahidi.

Pia kutatolewa heshima kwa baadhi ya nyuso mashuhuri za mapambano na nyuklia, zikiwemo:

1-Shahidi Sayyid Abbas Mousavi, Katibu Mkuu wa pili wa Hizbullah Lebanon

2-Sayyid Husayn Badruddin Houthi, Katibu Mkuu wa kwanza wa Ansarullah Yemen

Nadhami Ardakani akielezea mchango mkubwa wa Masadat katika uendelezaji wa mpango wa nyuklia Iran alisema:

“Tulibaini kuwa sehemu kubwa ya wanasayansi wa nyuklia waliouawa katika vita vya siku 12 walikuwa Masadat, jambo ambalo lilitushangaza.”

Orodha ya wanasayansi hao ni:

1-Shahidi Sayyid Amirhossein Faghihi

2-Shahidi Sayyid Mustafa Sadati

3-Shahidi Sayyid Asghar Hashemitabar

4-Shahidi Sayyid Mohammad-Reza Seddiqi Saber

5-Shahidi Sayyid Ithar Tabatabaei — gwiji wa sekta ya nyuklia na mhitimu bora kutoka Chuo Kikuu cha Sharif, ambaye mradi wake alikuwa wa siri hata kwa wanafamilia wake. Baadhi ya wanasayansi hawa waliuawa pamoja na familia zao; mfano ni Shahidi Seddiqi Saber ambaye mtoto wake aliuliwa shahidi Qom na wanafamilia wengine waliuliwa Kaskazini mwa Iran.

Nadhami Ardakani aliongeza: Mwaka huu pia kutatolewa heshima kwa baadhi ya nyuso mashuhuri zikiwemo:

1-Mmoja wa makamanda wakubwa wa nchi ambaye jina lake halikutangazwa kwa sababu maalumu

2-Dkt. Sayyid Reza Sayyidjavadin; mtaalamu mashuhuri wa uongozi wa Kiislamu, mwandishi wa vitabu na mamia ya makala

3-Dkt. Sayyid Mohammad-Husayn Tabatabaei; kipaji cha Qur'an aliyekuwa hafidhi akiwa na miaka mitano

4-Dkt. Sayyida Khamsa Asbaghian; mwanasayansi wa kike wa Iran aliye na mafanikio ya kitaaluma, kijamii na michezo katika ngazi za kitaifa na kimataifa

5-Dkt. Bibi Fatima Hagheersadatat; uso mashuhuri wa kielimu na kijamii

6-Sayyid Mahdi Rahmati; gwiji wa michezo na mhusika mwenye maadili

7-Wanazuoni wawili wa Sunni na Imamu-wajumaaa

8-Sayyid Mohammad-Mehdi Hosseini Sharif; gwiji wa nanoteknolojia na mshindi wa medali ya dhahabu ya dunia.

Akaongeza tena kaulimbiu ya mwaka huu:

"Masadat ni Wabeba Bendera wa Mapambano dhidi ya Utawala wa Kizayuni na Watunzi wa Historia ya Baadaye."

Alibainisha: Baada ya ushindi wa Mapinduzi ya Kiislamu, bendera ya kupambana na Uyahudi-Ukazayuni ilipeperushwa na Imam Khomeini (r.a), kisha ikamfikia Kiongozi Mkuu ambaye naye ni miongoni mwa Masadat, na baadaye ikaendelea kwa nyuso kama Shahidi Sayyid Hassan Nasrallah, Sayyid Badruddin Houthi na Ayatollah Sistani.

Mwenyekiti wa kamati ya maandalizi aliendelea: Masadat katika Pakistan, India, Indonesia, Afrika na Amerika ya Kusini pia wana nafasi muhimu katika mapambano dhidi ya ukoloni na Ukazayuni.

Nadhami Ardakani alitangaza:

Kwa mujibu wa takwimu zisizo rasmi, idadi ya Masadat duniani inakadiriwa kuwa kati ya milioni 120 hadi 300. Pekee Indonesia kuna zaidi ya Masadat milioni 20. Pia vyama vya Masadat huko Ulaya vina maelfu ya wanachama.

Akaongezea: Moja ya vipengele muhimu vya mkutano ni uzinduzi wa kitabu “Gaza”, kitabu kikubwa chenye mkusanyiko wa kazi zote zilizowahi kuchapishwa kuhusu Gaza kwa lugha mbalimbali ikiwemo Farsi, Kiarabu, Kiingereza na Kirusi.

Akasema: Watu wachache walijua kuwa kaburi la Hashim (a.s) liko Gaza, na jambo hili linaongeza umuhimu wa kihistoria wa mji huu kwa Masadat (Masayyid) wa dunia.

Akaongeza: Mkutano huu uko chini ya usimamizi wa Baraza la Mkakati ambao wanachama wake ni taasisi za kisheria na watu mashuhuri wa Masadat kama vile:

Jumuiya ya Kukurubisha Madhehebu, Shirika la Utamaduni na Mawasiliano, Jumuiya ya Ahlul-Bayt (a.s), Wakala wa Misingi, Jamiatul-Mustafa na Atabat Quds Razavi.

Nadhami Ardakani akihitimisha, alisisitiza jukumu muhimu la vyombo vya habari na kusema:

Vyombo vya habari vinaweza kuhuisha jina na nafasi ya Masadat mashuhuri na kwa kuwatambulisha kama vielelezo vya mafanikio na athari, vikaukutanisha kizazi kipya na njia ya wakubwa hawa.

Wakubwa hawa hawatasahaulika kamwe, na ni jukumu la vyombo vya habari kulisajili jina lao katika kumbukumbu ya jamii.