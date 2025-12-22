Wasemaji walisisitiza kwamba mtindo wa maisha wa Ahlul-Bayt ni dhana inayobadilika na haipaswi kuangaliwa kwa mtazamo wa kutobadilika

Kwa mujibu wa ripoti ya Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mkutano wa kisayansi uliozungumzia “Mbinu za Kutoa Vipengele vya Msingi vya Mtindo wa Maisha wa Kiislamu na wa Ahlul-Bayt (a.s)” umefanyika leo Jumatatu, 22 Desemba 2025. Mkutano huu ulitayarishwa kwa ushirikiano kati ya Ofisi ya Masuala ya Utafiti na Uchambuzi wa Jamii ya Ahlul-Bayt (a.s), Taasis ya Mafunzo ya Muda Mfupi ya Jamia al-Mustafa al-Alamiya, na Shirika la Habari la ABNA. Katika mkutano huo, Dk. Mahdi Fadaei, Makamu wa Utafiti wa Chuo Kikuu cha Baqir al-Ulum (a.s), alihudhuria kama mwasilishaji, huku Dk. Dawood Safa akihudhuria kama Katibu wa Kitaaluma.

Ripoti ya ABNA imeeleza kwamba, Dk. Fadaei alianza kwa kuelezea fazi sifuri ya mradi mkubwa wa mtindo wa maisha, akibainisha kuwa zaidi ya watafiti 30 walishirikiana katika hatua hii. Awamu ya kwanza ilikuwa kutambua nyanja na masuala madogo. Alisisitiza umuhimu wa kutofautisha dhana za mtindo wa maisha na dhana za maadili na sira, ambazo mara nyingi hupachikiana maana.

Umuhimu wa Kuelewa Mfumo wa Masuala Katika Jamii za Kisasa

Dk. Dawood Safa aliongeza kuwa mtindo wa maisha ni mojawapo ya nguzo muhimu za utafiti wa Jamii ya Ahlul-Bayt (a.s). Alisisitiza kwamba kuzingatia mfumo wa masuala ya jamii katika muktadha wa kijiografia na tamaduni mbalimbali ni jambo muhimu, hasa pale jamii zinapoelekea kwenye moderniti, ambapo changamoto mpya zinatokea. Aliongeza kuwa kuunda maudhui ya kisayansi na yenye msingi wa kifikra ni muhimu ili kujibu mahitaji halisi ya jamii za kimataifa.

Ubunifu wa Kiislamu na Uelewa wa Mtindo wa Maisha

Dk. Fadaei alielezea tofauti kati ya vipengele thabiti (intrinsic) na vipengele vinavyobadilika (floating elements) katika maisha ya kidini. Vipengele thabiti ni pamoja na adalifu na heshima ya binadamu, ambavyo havibadiliki kwa muda au mahali. Kutokuzingatia vipengele hivi kunamaanisha kutokufuata mtindo wa maisha wa Ahlul-Bayt.

Vipengele vinavyobadilika hubadilika kulingana na hali za kijiografia na tamaduni. Fadaei alisisitiza kuwa kuzingatia muktadha na msukumo wa kijamii ni kiini cha kuelewa mtindo wa maisha katika ulimwengu wa leo.

Muktadha wa “Mitindo ya Maisha ya Ahlul-Bayt”

Dk. Fadaei alisisitiza kuwa hatuzungumzii mtindo mmoja wa maisha, bali ni mseto wa mitindo mbalimbali ya maisha. Hivyo, katika tafiti za kidini ni vyema kutumia maneno kama “mitindo ya maisha ya Ahlul-Bayt” au “mitindo ya maisha ya Kiislamu”, kuonyesha mchanganyiko na mabadiliko ya mitazamo kulingana na muktadha wa tamaduni na historia.

Kujibu Changamoto za Kisasa na Dhana ya “Kitabu Hai”

Mbinu ya Fadaei ni mchakato wa hatua nne:

Kubaini uhusiano wa tukio na malengo makuu, Kutoa hukumu kutoka vyanzo vya wahyio, Kubuni mifumo ya utekelezaji, Kutathmini kwa nguvu na uendelevu.

Lengo kuu ni kuunda dhana ya “kitabu hai” ambapo watafiti wa mkoa mbalimbali wanaweza kushughulikia masuala ya eneo lao kwa kutumia mfumo ulioundwa. Hii pia inahusisha ushirikiano wa mali za dini (waqf) na wafanyabiashara wa Shia kwa ajili ya kuanzisha miundombinu ya vyombo vya habari na majukwaa ya maingiliano.

Uhitaji wa Burekodi na Binafsishaji wa Maudhui

Wadau walisisitiza uhitaji wa mbinu za utafiti wa kijiografia na kuzingatia maelezo ya moja kwa moja. Masuala ya vijana wa Afghanistan au India yanaweza kutofautiana na taswira ya watafiti wa katikati, hivyo mbinu za kisayansi zinazotegemea mashahidi wa muktadha wa eneo ni muhimu. Fadaei alithibitisha kwamba fazi sifuri ya mradi inalenga kutoa zana na mbinu kwa watafiti wa ndani ili kuunda maudhui kulingana na mazingira yao.