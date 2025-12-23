Mwandishi wa habari wa Marekani aliyekuwa mkosoaji wa serikali ya Julani akamatwa na kupelekwa kusikojulikana

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Vikosi vya usalama vya Syria vimemkamata Bilal Abdulkarim, mwandishi mashuhuri wa habari wa Marekani, aliyekuwa pia mchekeshaji wa jukwaani (stand-up comedian) hapo awali na mmoja wa nyuso zinazojulikana sana katika vyombo vya habari nchini Syria, katika mji wa al-Bab kaskazini mwa mkoa wa Aleppo, na kumhamisha hadi mahali pasipojulikana. Hatua hiyo imeongeza hofu kuhusu kuendelea kukandamizwa kwa wakosoaji na kubanwa kwa uhuru wa vyombo vya habari chini ya serikali ya Syria.



Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mwandishi huyo alikamatwa jana wakati wa kuswali Swala ya Adhuhuri, karibu na Msikiti wa al-Fath katika mji wa al-Bab. Mashahidi wanasema kuwa magari mawili ya kijeshi yaliyokuwa na askari wenye silaha yalizingira eneo hilo kabla ya kumchukua Abdulkarim na kumpeleka kusikojulikana.



Hadi wakati wa kuandaa taarifa hii, hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na vyombo vya usalama au maafisa wa serikali ya Syria kuhusu sababu ya kukamatwa kwake au mahali alipozuiliwa. Ukimya huu wa mamlaka umeongeza wasiwasi wa wanahabari na wanaharakati wa haki za binadamu kuhusu hatima yake.



Bilal Abdulkarim, ambaye amekuwa nchini Syria tangu mwaka 2012, anahesabiwa kuwa miongoni mwa waandishi wa kigeni wanaojulikana zaidi waliokuwa wakiripoti moja kwa moja maendeleo ya uwanja wa mapigano na siasa za nchi hiyo.



Hapo awali, mwaka 2020, alikamatwa kwa zaidi ya miezi sita kutokana na ukosoaji wake wa mtindo wa utawala wa kundi la Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) linaloongozwa na Ahmed al-Shar‘a (anayejulikana pia kama Abu Muhammad al-Julani). Baada ya kuachiliwa, Abdulkarim alizungumza waziwazi kuhusu kukamatwa kiholela, mateso, na ukosefu wa mchakato wa haki wa kisheria katika magereza ya kundi hilo, akionya kuwa kuibuka kwa udikteta mpya hakutatimiza malengo ya mabadiliko ya kisiasa nchini Syria.



Baada ya kuanguka kwa serikali ya Bashar al-Assad mnamo Desemba 2024, Abdulkarim awali aliunga mkono serikali mpya ya Syria inayoongozwa na Ahmed al-Shar‘a, na hasa alisifu ahadi zilizotolewa kuhusu kuwafikisha mahakamani watendaji wa serikali ya zamani. Hata hivyo, kuanzia katikati ya mwaka 2025, ukosoaji wake dhidi ya utendaji wa serikali mpya uliongezeka kwa kiasi kikubwa.



Mwandishi huyo aliishutumu mara kadhaa serikali mpya kwa kuendeleza mienendo ya ukandamizaji, ikiwemo mateso, kutoweka kwa lazima, kukamatwa bila kikomo bila kufikishwa mahakamani, na mauaji ya kiholela nje ya mfumo wa sheria. Pia alionya kuhusu ukaribu wa serikali hiyo na nchi za Magharibi, uwepo wa kijeshi wa Marekani nchini Syria, na ukimya wake mbele ya mashambulizi ya mara kwa mara ya utawala wa Kizayuni.



Shirika la habari la Reuters liliripoti kuwa Abdulkarim pia alikuwa mmoja wa sura maarufu za vyombo vya habari miongoni mwa Waislamu wenye msimamo mkali wa kigeni nchini Syria. Mnamo Agosti, aliitaka serikali ya Syria kuwapa uraia wapiganaji wa kigeni wa Kiislamu waliokuwa miongoni mwa waasi ambao, kwa kushirikiana na HTS, walichangia kuondolewa madarakani kwa rais wa zamani Bashar al-Assad.



Tangu kuingia madarakani, serikali ya Ahmed al-Shar‘a, anayejitambulisha kama rais wa Syria, imekuwa ikizidi kubana uhuru wa maoni na kujieleza, na imewakamata watu kadhaa, wakiwemo baadhi ya walio na ushawishi mkubwa katika mitandao ya kijamii.