Harakati za Kuundwa kwa Mkoa wa Basra Zarejea kwa Nguvu / Mji Mkuu wa Uchumi wa Iraq Wadai Kuwa Mkoa Huru

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- harakati za wananchi na wanasiasa katika mkoa wa Basra kwa ajili ya kuugeuza mkoa huo kuwa mkoa huru zimefufuka tena. Harakati hizi zinaongozwa na wanaharakati wa kiraia, wanasiasa pamoja na viongozi wa serikali za mitaa.



Kwa mujibu wa gazeti la Al-Araby Al-Jadeed, ingawa wazo la kuunda mkoa wa Basra si jipya, kinachotofautisha wimbi hili jipya ni uzito na umakini wa Baraza la Mkoa wa Basra katika kuchukua hatua rasmi za ndani ili kulipitisha, kisha kulipeleka faili hilo kwa serikali kuu kwa ajili ya kupata idhini ya mfumo wa shirikisho. Hatua hii inakuja wakati ambapo vyama vingi vyenye nguvu nchini Iraq ama havionyeshi msimamo wowote au vinaonyesha upinzani wa chini kwa chini, hasa ikizingatiwa kuwa Basra ni miongoni mwa mikoa tajiri zaidi nchini Iraq na nguzo kuu ya uchumi wa taifa.



Nyuma ya mradi huu wapo wabunge wa zamani na wanasiasa wa Basra wanaotaka kuundwa kwa mkoa wa kiutawala wenye mamlaka huru kutoka Baghdad, jambo linaloruhusiwa na Katiba mpya ya Iraq baada ya mwaka 2005 kufuatia uvamizi wa Marekani. Kwa mujibu wa katiba hiyo, baada ya kura ya Baraza la Mkoa na kufanyika kwa kura ya maoni ya wananchi, kuundwa kwa mkoa huru kunaruhusiwa.



Sababu za Wanaounga Mkono Mpango: Kunyimwa Haki, Rushwa na Huduma Duni

Wanaounga mkono mpango huu wanasema Basra imekumbwa na kunyimwa haki zake, hali duni ya maisha, udhaifu wa huduma za afya na elimu, kuenea kwa rushwa, pamoja na kuongezeka kwa magonjwa yanayosababishwa na uchafuzi wa mazingira. Hata hivyo, viongozi wa Baghdad wanasema kuwa kugeuzwa kuwa mkoa huru si suluhisho kwa Basra wala kwa mkoa mwingine wowote, wakidai kuwa mizizi ya matatizo ipo katika usimamizi mbovu wa serikali za mitaa na si serikali ya shirikisho. Kwa upande mwingine, wawakilishi na viongozi wa Basra wanapinga hoja hiyo na kuilaumu Baghdad kuwa chanzo kikuu cha migogoro na matatizo hayo.



Harakati hizi zilianza tena takriban mwezi mmoja uliopita, baada ya Tume ya Uchaguzi ya Iraq kuchapisha fomu rasmi za kuwasilisha ombi la kuigeuza Basra kuwa mkoa huru, hatua iliyofungua mjadala mpana wakati wa mazungumzo ya kuunda serikali mpya. Ofisi ya tume hiyo huko Basra ilieleza kuwa kwa mujibu wa sheria, haki ya kuwasilisha ombi hilo ipo kwa mamlaka mawili tu: ama theluthi moja ya wajumbe wa Baraza la Mkoa au angalau asilimia kumi ya wapiga kura wanaostahiki katika mkoa huo. Baada ya hatua hiyo, wajumbe 17 wa Baraza la Basra walitangaza utayari wao wa kusukuma mbele mchakato wa kuunda mkoa huru.



Tangu mwaka 2006, mkoa wa Basra umekuwa ukisimamiwa kwa kiasi kikubwa chini ya ushawishi wa vyama vikubwa vya Kishia kama vile Chama cha Da‘wa, Harakati ya Sadr na Harakati ya Hikma, huku vyama vingine vikishiriki kwa kiwango kidogo.

Wael Abdul-Latif, aliyekuwa gavana wa Basra, alisema kuwa kwa mara ya kwanza wazo la kuunda mkoa wa Basra lilitolewa mwaka 2008, lakini serikali ya shirikisho na vyama vya ndani vililipinga. Huu ni jaribio la nane tangu mwaka 2003, likiwa na sababu zilizo wazi kama kushindwa kwa usimamizi wa ndani, kuongezeka kwa chumvi kwenye maji ya Shatt al-Arab hadi kilomita 180, ukosefu wa ajira, silaha zilizo nje ya udhibiti wa serikali, na udhaifu mkubwa wa huduma. Kwa mujibu wake, kuundwa kwa mkoa huru ni njia ya kuiokoa Basra kutokana na kutengwa na unyonyaji wa serikali ya shirikisho. Tofauti ya leo na siku za nyuma ni uungwaji mkono mpana wa wananchi, ingawa kuna uwezekano wa nchi jirani kuingilia kati ili kuzuia mchakato huo.



Hatua Rasmi za Baraza la Mkoa wa Basra Kuelekea Kura ya Maoni

Inatarajiwa kuwa Baraza la Mkoa wa Basra litapiga kura siku ya Jumatatu ijayo kuhusu kuundwa kwa mkoa huru. Vyanzo vya ndani viliiambia Al-Araby Al-Jadeed kuwa hatua hii haimaanishi kujitenga na Iraq, bali ni utaratibu wa kiutawala wa kurejesha haki za mkoa. Faili hilo linatarajiwa kuwasilishwa ofisi ya Waziri Mkuu wiki ijayo. Gavana wa sasa wa Basra, Asaad Al-Eidani, pia ameunga mkono harakati hizi.

Alaa Al-Haidari, mbunge wa Basra katika Bunge la Iraq, alisisitiza kuwa kuundwa kwa mkoa ni hatua ya kisheria inayolingana na Katiba ya Iraq. Alisema Basra huzalisha mapipa milioni 4 ya mafuta kwa siku na ina mapato makubwa kutoka bandari na mipaka, lakini vijana wake hawana ajira, maji ya kunywa yamechafuliwa, na magonjwa hatari yanaongezeka. Kwa mujibu wake, endapo juhudi hizi zitashindikana, wananchi wataelekea kwenye kura ya maoni, kwani zaidi ya nusu ya wakazi wa Basra wanaunga mkono mpango huu.



Kwa mujibu wa Katiba ya Iraq ya mwaka 2005, kila mkoa unaweza, baada ya kura ya maoni na kupata idhini ya wengi, kugeuzwa kuwa mkoa huru kama ilivyo Mkoa wa Kurdistan. Aidha, mikoa kadhaa inaweza kuungana na kuunda mkoa mmoja, huku serikali ya shirikisho ikiendelea kuwa na jukumu la kutunga sheria na kugawa rasilimali.



Hata hivyo, Majashaa Al-Tamimi, mtafiti wa masuala ya Iraq, anaamini kuwa mpango huu hautatekelezeka kwa sababu utadhoofisha Baghdad na vyama vyenye nguvu havitaruhusu utekelezaji wake. Aliongeza kuwa kuundwa kwa mkoa wa Basra kutapunguza kwa kiasi kikubwa rasilimali za serikali kuu, na muungano tawala wa Mfumo wa Uratibu (Coordination Framework) nao hauungi mkono wazo hilo. Al-Tamimi pia alitaja uzoefu wa Mkoa wa Kurdistan kuwa wa kukatisha tamaa, akisema migogoro ya ndani kaskazini mwa Iraq haitoi taswira chanya ya mfano wa mfumo wa mikoa.



