Madai ya Waziri wa Vita wa Marekani: Trump ataweka masharti ya kuiongoza Venezuela

4 Januari 2026 - 08:10
Wakati Delcy Rodríguez akichaguliwa kuwa Rais wa mpito wa Venezuela na kukataa ukoloni wowote wa nchi yake, Waziri wa Vita wa Marekani amedai kuwa Trump ataweka masharti ya kuiongoza Venezuela.

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kupitia mtandao wa Al Jazeera, Pete Hegseth, Waziri wa Vita wa Marekani, alitangaza katika mahojiano na CBS: "Ni Rais Trump ndiye atakayeweka masharti ya kuendesha mambo ya Venezuela." Aliongeza: "Tutakuwa na udhibiti wa kile kitakachotokea katika hatua zinazofuata nchini Venezuela."

Wakati huo huo, Delcy Rodríguez, ambaye amepewa mamlaka ya Maduro kwa muda, alikanusha matamshi hayo na kusema: "Venezuela haitakuwa koloni la nchi yoyote. Tuko tayari kuilinda Venezuela kwa nguvu zetu zote na tuko tayari kwa changamoto yoyote."

