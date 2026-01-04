Makamu wa Rais wa Maduro akawa Rais wa mpito wa Venezuela

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, shirika la habari la AFP limeripoti kuwa: Mahakama Kuu ya Katiba ya Venezuela imemwagiza Delcy Rodríguez, Makamu wa Rais wa Maduro, kuchukua mamlaka ya Rais wa nchi hiyo kwa muda.

Wakati huo huo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Brazil imetangaza: "Kutokana na kutokuwepo kwa Nicolás Maduro ambaye amezuiliwa nchini Marekani, tunamtambua Rodríguez kama Rais wa mpito wa nchi hiyo." Wizara hiyo pia imesisitiza kuwa nchi za Amerika ya Kusini na Karibi zitafanya mkutano wa dharura ili kuweka msimamo wa pamoja dhidi ya shambulio la Marekani nchini Venezuela.