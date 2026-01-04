Wabunge wa Marekani wapinga hatua ya kijeshi ya Trump nchini Venezuela

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kupitia Al Jazeera, Seneta wa chama cha Demokrat na Makamu Mwenyekiti wa Kamati ya Huduma za Silaha ya Seneti, Jack Reed, alitangaza: "Trump ameanzisha vita dhidi ya nchi ya kigeni bila idhini. Kilichotokea ni kushindwa kwa wazi kwa katiba, kwani ni Kongresi pekee yenye mamlaka ya kutangaza vita, si Rais."

Mbunge Ayanna Pressley aliita kulipuliwa kwa Venezuela na kutekwa kwa Maduro kuwa ni "ukiukaji wa wazi wa Katiba ya Marekani na sheria za kimataifa." Sara Jacobs alisisitiza kuwa: "Trump ameiingiza Marekani katika vita vya gharama kubwa na visivyo vya lazima, wakati alijenga kampeni yake ya uchaguzi kwa kumaliza vita." Melanie Stansbury aliita operesheni hiyo ya kijeshi kuwa ni kinyume cha sheria na kuwataka wenzake kuzuia hatua za Rais mara moja.