Urusi na Belarus zadai kurejeshwa mara moja kwa Maduro na mkewe nchini Venezuela

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kupitia chaneli ya Russia Al-Yaum, Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi imetangaza: "Moscow na Minsk wanalaani uchokozi wa Marekani dhidi ya Venezuela ambao ni ukiukaji wa wazi wa sheria za kimataifa."

Baadaye, Waziri wa Mambo ya Nje wa Urusi Sergey Lavrov na mwenzake wa Belarus walisisitiza: "Ni lazima kumwachilia mara moja Rais halali wa Venezuela, Nicolas Maduro, na mkewe na kuwarejesha katika nchi yao." Lavrov na mwenzake wa Belarus Maxim Ryzhenkov pia walisisitiza umuhimu wa kuharakisha mazingira muhimu kwa ajili ya kutatua mgogoro wa Venezuela kupitia mazungumzo.