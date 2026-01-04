  1. Home
China: Uchokozi wa Marekani dhidi ya Venezuela ni ukiukaji hatari wa sheria za kimataifa

4 Januari 2026 - 08:12
News ID: 1769235
Source: ABNA
Wizara ya Mambo ya Nje ya China imetangaza kuwa Beijing inapinga vikali uchokozi wa kijeshi wa Marekani nchini Venezuela na kwamba Washington lazima ifuate sheria za kimataifa na kuacha kukiuka mamlaka na usalama wa nchi nyingine.

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kupitia Al Jazeera, China imelaani vikali shambulio la kijeshi la Marekani. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya China ilisema: "Tumeshtushwa sana na tunalaani vikali matumizi ya wazi ya nguvu ya Marekani dhidi ya nchi huru na kumlenga Rais wake."

Wizara hiyo ilisisitiza: "Kitendo cha kibeberu cha Marekani ni ukiukaji hatari wa sheria za kimataifa, uvamizi wa mamlaka ya Venezuela na tishio kwa amani na usalama. Tunaihimiza Marekani kuacha kukiuka usalama wa nchi nyingine." Haya yanakuja baada ya Donald Trump kutangaza shambulio lililofanikiwa na kukamatwa kwa Nicolas Maduro na mkewe.

