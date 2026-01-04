China: Uchokozi wa Marekani dhidi ya Venezuela ni ukiukaji hatari wa sheria za kimataifa

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kupitia Al Jazeera, China imelaani vikali shambulio la kijeshi la Marekani. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya China ilisema: "Tumeshtushwa sana na tunalaani vikali matumizi ya wazi ya nguvu ya Marekani dhidi ya nchi huru na kumlenga Rais wake."

Wizara hiyo ilisisitiza: "Kitendo cha kibeberu cha Marekani ni ukiukaji hatari wa sheria za kimataifa, uvamizi wa mamlaka ya Venezuela na tishio kwa amani na usalama. Tunaihimiza Marekani kuacha kukiuka usalama wa nchi nyingine." Haya yanakuja baada ya Donald Trump kutangaza shambulio lililofanikiwa na kukamatwa kwa Nicolas Maduro na mkewe.