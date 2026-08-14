Arubaini ya Imam Hussein Yafanyika Seoul; Sauti ya “Ya Hussein” Yasikika Moyoni mwa Korea Kusini

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Sambamba na maadhimisho ya Arubaini ya kuuawa shahidi kwa Imam Hussein bin Ali (as), Mashia na wapenzi wa Ahlul-Bayt (as) walikusanyika katika Husseiniyyah ya Seoul, mji mkuu wa Korea Kusini, kwa ajili ya kuomboleza na kuadhimisha kumbukumbu hiyo muhimu.

Waombolezaji walishiriki katika kusoma Ziyarat ya Arubaini pamoja na kuimba na kusoma mashairi ya maombolezo, wakionesha mapenzi na kujitolea kwao kwa Imam Hussein (as), Sayyidush-Shuhadaa, pamoja na Ahlul-Bayt (as).

Maadhimisho hayo yanaonesha jinsi ujumbe wa Imam Hussein (as) na mapenzi kwa Ahlul-Bayt (as) unavyoendelea kuwakutanisha wafuasi wao katika sehemu mbalimbali duniani, ikiwemo Korea Kusini.