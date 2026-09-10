IRGC Yakamata Chombo cha Kijeshi cha Marekani Kisicho na Rubani Karibu na Mlango-Bahari wa Hormuz

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Jeshi la Wanamaji la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran (IRGC Navy) limetangaza kuwa limefanikiwa kukamata chombo cha kijeshi cha Marekani kisicho na rubani kinachofanya kazi chini ya maji, karibu na lango la Mlango-Bahari wa Hormuz.

Kwa mujibu wa taarifa ya IRGC, operesheni hiyo ilifanyika kupitia operesheni tata ya kijasusi na kijeshi, ambapo chombo hicho kilinaswa katika eneo la kimkakati la Hormuz.

Chombo hicho kimetajwa kuwa Dive-LD, gari la chini ya maji lisilo na rubani lililotengenezwa na kampuni ya Marekani ya Anduril. Chombo hicho kina uwezo wa kutekeleza majukumu mbalimbali, yakiwemo uchunguzi wa chini ya bahari, ukusanyaji wa taarifa za kijasusi na utafutaji wa mabomu ya majini.

Kwa upande wake, Marekani imethibitisha kupotea kwa chombo hicho, lakini imeeleza kuwa kilikuwa kimeharibika na ni mfano wa zamani, na kwamba hakikuwa na mifumo au taarifa za siri.

Tukio hilo linaongeza mvutano kati ya Iran na Marekani katika Mlango-Bahari wa Hormuz, njia muhimu ya kimataifa ya usafirishaji wa mafuta na nishati.