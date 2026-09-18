Malawi: Sheikh Abdulrahman Kachere Aeleza Mafunzo ya Sura ya Az-Zalzalah Katika Khutba ya Ijumaa

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– katika Swala ya Ijumaa iliyofanyika tarehe 18 Septemba 2026 katika Kituo cha Kiislamu Al-Hadi, Tawi la Al-Mustafa nchini Malawi, Sheikh Abdulrahman Kachere ametoa Khutba iliyojikita katika kueleza mafundisho na mafunzo muhimu yanayopatikana katika Sura Tukufu ya Az-Zalzalah.

Khutba hiyo ilitolewa katika Ukumbi wa Swala wa Shule ya Al-Hadi, chini ya Kitengo cha Utamaduni na Malezi, ambapo Sheikh Kachere alieleza ujumbe wa Sura hiyo na umuhimu wake katika kumjenga mwanadamu kiroho na kimaadili.

Katika Khutba yake, Sheikh Abdulrahman Kachere alisisitiza mambo kadhaa muhimu, ikiwa ni pamoja na:

Kukumbuka Siku ya Kiyama na siku ambayo mwanadamu atasimama mbele ya Mwenyezi Mungu.

Ardhi kushuhudia matendo ya mwanadamu, kama inavyoelezwa katika Sura ya Az-Zalzalah.

Matendo ya mwanadamu kuandikwa na kuhifadhiwa, hivyo kila mtu anapaswa kuzingatia mwenendo wake.

Umuhimu wa matendo madogo, akieleza kuwa mwanadamu hatakiwi kuyadharau matendo mema hata kama yanaonekana kuwa madogo.

Kujiepusha na madhambi hata yale yanayoonekana kuwa madogo, kwa kuwa kila tendo lina umuhimu na mwanadamu atawajibika kwalo.

Wajibu wa mwanadamu kuwajibika kwa matendo yake, kwa kuzingatia kwamba Siku ya Kiyama kila mtu ataonyeshwa matendo yake.

Ibada hiyo ya Swala ya Ijumaa ilihudhuriwa na wanafunzi wa masomo ya dini wa Shule ya Al-Hadi, walimu pamoja na baadhi ya waumini kutoka eneo hilo, ikiwa sehemu ya shughuli za ibada, malezi na elimu ya dini zinazoendelea katika Kituo cha Kiislamu Al-Hadi, Tawi la Al-Mustafa nchini Malawi.