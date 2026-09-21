  1. Kurasa kuu
  2. service
  3. Habari Muhimu

Ayatollah al-Udhma Shubairi Zanjani Afariki Dunia

21 Septemba 2026 - 08:35
Msimbo wa Habari: 1868097
Ayatollah al-Udhma Shubairi Zanjani Afariki Dunia

Ofisi ya Ayatollah al-Udhma Sayyid Musa Shubairi Zanjani imetangaza kufariki dunia kwa Marja' huyo mashuhuri wa ulimwengu wa Shia. Ofisi yake imesema ratiba ya mazishi na kuzikwa kwa mwili wake mtakatifu itatangazwa baadaye.

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Ayatollah al-Udhma Shubairi Zanjani Afariki Dunia
Qom, Iran – 21 Septemba 2026: Ofisi ya Ayatollah al-Udhma Sayyid Musa Shubairi Zanjani imetangaza kifo cha mwanazuoni huyo mashuhuri na Marja' wa Taqlid wa Shia.

Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ofisi yake, roho ya mwanazuoni huyo, aliyesifiwa kuwa faqihi wa Ahlul-Bayt (as) na Marja' mkuu wa ulimwengu wa Shia, imehamia kwa Mola wake.

Ayatollah al-Udhma Shubairi Zanjani Afariki Dunia

Taarifa hiyo imeeleza kuwa maisha yake yalijaa juhudi za kielimu, utafiti wa kina, kuhifadhi na kuendeleza fiqhi ya asili, kueneza mafundisho ya Uislamu na kuhudumia jamii.

Ofisi yake imetoa rambirambi kwa Imam wa Zama, Imam Mahdi (aj), taasisi za Hawza, wananchi wa Iran, wafuasi wake na wapendwa wa Marja' huyo kote duniani.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, ratiba ya mazishi na kuzikwa kwa mwili wake mtakatifu itatangazwa baadaye.
Mwenyezi Mungu Amrehemu na Amuweke pamoja na Mtume wa Rehema, Muhammad (saw), na Ahlul-Bayt wake watukufu.

Ayatollah al-Udhma Shubairi Zanjani Afariki Dunia

Lebo

Maoni yako

You are replying to: .
captcha