Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Ayatollah al-Udhma Shubairi Zanjani Afariki Dunia

Qom, Iran – 21 Septemba 2026: Ofisi ya Ayatollah al-Udhma Sayyid Musa Shubairi Zanjani imetangaza kifo cha mwanazuoni huyo mashuhuri na Marja' wa Taqlid wa Shia.

Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ofisi yake, roho ya mwanazuoni huyo, aliyesifiwa kuwa faqihi wa Ahlul-Bayt (as) na Marja' mkuu wa ulimwengu wa Shia, imehamia kwa Mola wake.

Taarifa hiyo imeeleza kuwa maisha yake yalijaa juhudi za kielimu, utafiti wa kina, kuhifadhi na kuendeleza fiqhi ya asili, kueneza mafundisho ya Uislamu na kuhudumia jamii.

Ofisi yake imetoa rambirambi kwa Imam wa Zama, Imam Mahdi (aj), taasisi za Hawza, wananchi wa Iran, wafuasi wake na wapendwa wa Marja' huyo kote duniani.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, ratiba ya mazishi na kuzikwa kwa mwili wake mtakatifu itatangazwa baadaye.

Mwenyezi Mungu Amrehemu na Amuweke pamoja na Mtume wa Rehema, Muhammad (saw), na Ahlul-Bayt wake watukufu.