Hujjatul-Islam wal-Muslimin Abdollahi: Barua za Kiongozi Shahidi Zinaweka Misingi ya “Uongozi Unaotegemea Dhamiri ya Dunia.”

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) –ABNA– Hujjatul-Islam wal-Muslimin Muhammad Ismail Abdollahi, Mkurugenzi wa Kituo cha Juu cha Mafunzo ya Mujtahidi na Viongozi cha Muhammadiyah, amechambua barua tatu za Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu zilizoelekezwa kwa vijana wa ulimwengu wa Magharibi, akibainisha mfumo aliouita “Utawala wa Dhamiri ya Dunia.”

Akizungumza katika mfululizo wa vikao vya kupitia upya barua hizo, vilivyofanyika Jumatano, tarehe 14 Oktoba 2026, katika ukumbi wa mikutano wa Taasisi ya Utafiti wa Mafunzo ya Kukurubisha Madhehebu za Kiislamu, Abdollahi alisisitiza umuhimu wa kufafanua na kusambaza ujumbe huo.

Alisema ujumbe wa Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu kwa vijana wa Magharibi ni urithi wa kudumu ambao, wakati wa uhai wake, haukufafanuliwa, kutafsiriwa na kusambazwa kwa kiwango kilichostahili. Aliongeza kuwa pengo hilo linapaswa kuzibwa kupitia shughuli za kitaaluma na vyombo vya habari.

Umuhimu wa Kutafsiri na Kusambaza Barua Hizo

Abdollahi alieleza kuwa kuendeleza vikao vya uchambuzi wa barua hizo ni hatua muhimu ya kiutamaduni na kitaaluma, inayoweza kufungua njia ya kuzichunguza kwa kina zaidi na kutumia uwezo wa watafiti kutoka nchi mbalimbali.

Alipendekeza kuwa watafiti na wahadhiri walioshiriki katika vikao hivyo waandae tafiti au vijitabu vinavyofafanua na kutafsiri ujumbe huo mitatu kwa lugha za nchi zao, kisha kuvichapisha na kuvisambaza. Alisema Kituo cha Muhammadiyah kiko tayari kugharamia uandishi, ufafanuzi, tafsiri na uchapishaji wa kazi hizo.

Akichambua ujumbe huo mitatu, Abdollahi aliibua swali muhimu: Kwa nini kiongozi, katikati ya migogoro mikubwa ya kimataifa, achague kuwasiliana moja kwa moja na vijana wa jamii ambazo zina tofauti za msingi na sera za viongozi wao, badala ya kuandikia serikali na wenye mamlaka?

Kwa mujibu wake, jibu la swali hilo ni ufunguo wa kuelewa umuhimu wa barua hizo za kihistoria.

Alifafanua kuwa ujumbe huo, ulioandikwa katika miaka ya 2014, 2015 na 2024 kwa kalenda ya Gregori, si maandishi matatu ya kihistoria tu, bali unawakilisha mazingira matatu tofauti ya kihistoria na namna tatu za kukabiliana na suala pana zaidi la uhusiano kati ya ukweli, mamlaka, dhamiri na mustakabali wa mwanadamu.

Maana ya “Utawala wa Dhamiri ya Dunia”

Abdollahi alieleza kuwa dhana ya “Utawala wa Dhamiri ya Dunia” haimaanishi kutawala dhamiri za watu au kuzifanya zifuate amri, kwa sababu dhamiri si kitu kinachopaswa kutawaliwa kwa amri.

Badala yake, alisema, dhana hiyo inahusu kutambua na kujenga mazingira ambayo yanawawezesha watu kufikiri kwa uhuru, kufanya tathmini kwa haki na kutenda kwa uwajibikaji wanapokabiliwa na mateso ya wengine.

1. Kujitegemea katika kutafuta na kuelewa ukweli

Akizungumzia ujumbe wa kwanza, Abdollahi alisema ulisisitiza umuhimu wa kuufahamu Uislamu kupitia vyanzo vyake vya msingi, bila hukumu za awali na dhana potofu.

Alieleza kuwa mwaliko huo una umuhimu unaozidi kuitambulisha dini moja, kwa kuwa unaibua swali kuhusu nani mwenye haki ya kufafanua utambulisho na taswira ya utamaduni, dini au ustaarabu kwa watu wengine.

Katika zama za mawasiliano ya kisasa, alisema, changamoto si kupata taarifa pekee, bali pia ni kuwa na uhuru wa kufikiri, kutofautisha simulizi na ukweli na kuwa na ujasiri wa kupitia upya dhana zilizokita akilini.

Alisisitiza kuwa mazungumzo endelevu kati ya ustaarabu hayawezi kujengwa bila kuheshimu uhuru wa kila upande katika kutafuta na kutathmini maarifa.

Abdollahi aliongeza kuwa kama vijana wa Magharibi wana haki ya kuujua Uislamu moja kwa moja kutoka katika vyanzo vyake, basi ni lazima pia waheshimiwe katika haki yao ya kuuliza maswali, kukosoa na kufanya maamuzi yao wenyewe.

2. Heshima ya binadamu haipaswi kutegemea mipaka ya kisiasa

Akifafanua mhimili wa pili, Abdollahi alizungumzia wajibu wa kimaadili katika ujumbe wa pili wa Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu, uliotolewa Desemba 2015.

Alisema ujumbe huo uliunganisha kuonyesha huruma kwa waathiriwa wa vitendo vya ukatili na kuchunguza uhusiano kati ya ukatili, siasa, utamaduni na viwango viwili vya maadili vinavyotumiwa katika kutathmini matukio.

Aliibua maswali kuhusu maadili ya kimataifa: Je, umbali wa kijiografia, tofauti za kidini au kutokubaliana kisiasa vinaweza kufanya mateso ya baadhi ya watu yaonekane kuwa na thamani ndogo kuliko ya wengine?

Je, dhamiri ya mwanadamu huamka tu pale mwathiriwa anapokuwa karibu nasi, lakini hubaki kimya watu wanapoteseka katika nchi za mbali?

Kwa mujibu wake, ujumbe huo unatoa fursa ya kutafakari uhusiano kati ya usalama na haki. Usalama wa kudumu hauwezi kujengwa kwa nguvu pekee, bali unahitaji pia kuaminiana katika jamii, kupunguza ubaguzi, kuheshimiana na kuwezesha makundi yenye tofauti za kitamaduni kuishi pamoja.

Alisisitiza kuwa dhamiri ya dunia ina maana pale heshima ya binadamu inapoheshimiwa bila kujali mipaka ya kisiasa au utambulisho wake.

3. Vyuo vikuu na wajibu wa kimaadili kuhusu mateso ya binadamu

Akizungumzia ujumbe wa tatu, uliotolewa Juni 2024 kwa wanafunzi wa vyuo vikuu nchini Marekani waliokuwa wakipinga sera za Israel na kuonyesha mshikamano na watu wa Palestina, Abdollahi alisema ujumbe huo ulisisitiza dhamiri iliyoamka, mshikamano, msimamo thabiti na wajibu wa kihistoria.

Alieleza kuwa ujumbe huo unaibua swali muhimu kuhusu nafasi ya vyuo vikuu katika kukabiliana na mateso ya kijamii na kutimiza wajibu kwa umma.

Je, chuo kikuu kinapaswa kuwa taasisi ya kuzalisha wataalamu pekee, au pia kina wajibu wa kukuza uwezo wa wanafunzi kuuliza maswali ya kimaadili, kutathmini sera kwa mtazamo wa uchambuzi na kushiriki kwa ufahamu katika masuala ya dunia?

Abdollahi alisema mwanafunzi anayeuliza maswali, kufanya utafiti, kuandamana na kutetea msimamo wake anashiriki katika mojawapo ya vipengele muhimu vya maisha ya umma. Hata hivyo, uwajibikaji huo unapaswa kuambatana na kuheshimu haki za wengine, kutafuta ukweli na kuepuka ukatili.

Akihitimisha uchambuzi wa mihimili hiyo mitatu, alisema ujumbe mkuu kwa vijana wa Magharibi unaweza kufupishwa katika dhana tatu: kujitegemea katika ufahamu, haki katika hukumu na uwajibikaji katika matendo.

Mapendekezo Matatu ya Kuimarisha Mahusiano ya Kiutamaduni Kimataifa

Abdollahi aliwasilisha mapendekezo matatu ya kutumia ujumbe huo katika mipango na sera za kiutamaduni.

Pendekezo la kwanza: Kupanua mazungumzo yanayotegemea vyanzo vya msingi.

Alipendekeza kuimarishwa kwa mazungumzo yatakayowawezesha vijana kusoma maandiko ya msingi ya mila mbalimbali za kidini na kiakili, kwa msaada wa watafiti wanaozifahamu mila hizo. Vijana wanapaswa pia kupewa nafasi ya kuuliza maswali magumu na kushiriki katika mijadala ya kitaaluma yenye uhuru wa kukosoa.

Pendekezo la pili: Kuanzisha majukwaa ya mazungumzo ya kitaaluma kuhusu maadili ya pamoja.

Alitaja umuhimu wa kujadili masuala kama heshima ya binadamu, haki, uhuru wa dhamiri, kupambana na ubaguzi na wajibu wa kuwalinda waathiriwa wa vita na ukatili.

Pendekezo la tatu: Kutafiti athari za vyombo vya habari na teknolojia mpya.

Alisisitiza umuhimu wa kuchunguza namna vyombo vya habari na teknolojia mpya, hasa akili unde (AI), zinavyoathiri taswira ambayo mataifa huwa nayo kuhusu mataifa mengine.

Alionya kuwa katika zama za uzalishaji mkubwa wa maudhui yanayoongozwa na mifumo ya algoriti, kupata ufahamu wa moja kwa moja na kuthibitisha ukweli wa taarifa kumekuwa kugumu zaidi, lakini wakati huohuo ni muhimu kuliko hapo awali.

Mazungumzo ya Kweli Lazima Yaridhie Tofauti za Maoni

Abdollahi alisisitiza kuwa mazungumzo ya kiutamaduni yanapaswa kulinda nafasi ya kutokubaliana.

Alisema ikiwa matokeo ya mazungumzo yameamuliwa mapema, basi huo si mjadala wa kweli, bali ni namna nyingine ya kuwasilisha ujumbe wa upande mmoja.

Aliongeza kuwa wajibu wa taasisi za kiutamaduni hauishii katika kuchapisha maandiko hayo. Unahusisha pia tafsiri sahihi, ufafanuzi wenye utaratibu wa kitaaluma, majadiliano ya kiuchambuzi na kutathmini namna ujumbe huo unavyopokelewa katika jamii mbalimbali.

Kwa mujibu wake, katika historia ya mahusiano ya mataifa, barua nyingi za kisiasa zimepoteza umuhimu wake wa kila siku baada ya serikali kubadilika au migogoro kumalizika. Hata hivyo, barua zinazouliza maswali kuhusu haki ya kutafuta maarifa, wajibu wa kimaadili na nafasi ya kizazi kijacho zinaweza kuendelea kuwa mada muhimu za utafiti na mazungumzo hata baada ya mazingira ya kihistoria yaliyosababisha kuandikwa kwake kupita.

Abdollahi alihitimisha kwa kusema kuwa mfululizo wa vikao hivyo unaweza kutoa nafasi ya mazungumzo ya aina hiyo, na kwamba uchambuzi wa kitaaluma wa ujumbe huo unapaswa kuzingatiwa katika sera za kiutamaduni za nchi katika nyanja ya mahusiano ya kimataifa.