Mashia wa Syria: Waislamu Waliosahaulika / Umuhimu wa Kutoa Msaada wa Kimkakati kwa Mashia nchini Syria

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) –ABNA– Zainabiyya na Haram tukufu yenye nuru ya binti wa Amiri wa Waumini (AS), ni sababu kuu ya mwanga na nguzo ya uongofu katikati ya giza lililotanda katika nchi za Sham.

Zaidi ya mwaka mmoja umepita tangu serikali ya Julani ilipoanza kutawala Sham kwa uungwaji mkono wa vyombo vya kijasusi vya siri vya kikanda na nje ya eneo hilo. Kwa sasa, Syria iko chini ya udhibiti wa vikosi ambavyo sifa yake kuu imekuwa uadui dhidi ya Mashia.

Kujikita kwa Mashia katika medani za Gaza na Lebanon kufuatia operesheni ya Kimbunga cha Al-Aqsa, kwa lengo la kuunga mkono Muqawama wa Palestina, kuliwapa fursa vikosi vya Takfiri vilivyokusanyika Idlib, Syria, kutwaa udhibiti wa Syria kwa msaada kamili wa NATO.

Ingawa katika mazungumzo ya mwisho kati ya Uturuki, Iran na Urusi, yaliyofanyika kabla ya Syria kukabidhiwa kwa watawala wa Takfiri, ilielezwa kuwa kutovamia maeneo matakatifu na sehemu za hija kulikuwa miongoni mwa ahadi za Uturuki na vikosi vilivyo chini ya amri yake, hata hivyo, baada ya serikali ya Julani kuingia madarakani, vizuizi viliwekwa kwa kiwango kikubwa katika eneo la Zainabiyya na dhidi ya Mashia katika maeneo mbalimbali ya Syria.

Aina mbalimbali za vizuizi, shinikizo na vitendo vya ukatili dhidi ya Mashia katika Syria inayotawaliwa na Julani zimekuwa orodha ndefu inayopaswa kushughulikiwa kwa haraka.

Uwepo wa Mashia katika Sham na Syria ya leo, hususan katika eneo la Damascus, ulianza tangu karne ya kwanza Hijria. Daima wamekuwa sehemu ya ardhi hii. Kuingia kwa msafara wa mateka wa Ahlul-Bayt wa Mtume wa Mwenyezi Mungu (SAW) katika mji wa Damascus kunaweza kuhesabiwa kuwa mwanzo wa makazi ya Mashia katika Sham. Hasa ikizingatiwa kwamba baadhi ya wanafamilia wa Mtume (SAW) walizikwa katika ardhi ya Sham katika kipindi hicho, na makaburi ya kwanza matakatifu ya Kiislamu yakajengwa katika eneo hilo.

Haipaswi kusahaulika kwamba familia ya Bani Umayya nayo haikuwa wenyeji wa Sham. Ilipata mamlaka katika eneo hilo wakati wa ukhalifa wa Khalifa wa tatu, kupitia uteuzi wa Muawiya bin Abi Sufyan kuwa gavana. Hata hivyo, wakati wa utawala wa Amiri wa Waumini (AS), Muawiya alikataa kuachia madaraka licha ya kuondolewa katika nafasi yake ya utawala wa Sham.

Mwenendo wa Zainabiyya na harakati zake ndani kabisa ya kambi ya adui, zilizotengeneza fursa ya kuendeleza uhai na uwepo katika mojawapo ya nyakati zenye giza zaidi katika historia ya Uislamu, zimekuwa chanzo cha msukumo kwa vizazi vingi. Wasomi walitokea Sham na kuwa miongoni mwa vilele vya elimu na utamaduni, pamoja na kuwa viungo vya kuunganisha na kuendeleza Ushia katika ardhi hiyo.

Kuenea kwa Ushia kutoka karibu na Haram ya Aqila ya Ahlul-Bayt (AS) hakukuishia Damascus pekee, bali kulienea pia hadi Aleppo, mojawapo ya miji mikubwa ya Sham na ustaarabu wa Kiislamu. Maeneo mengine mengi yaligeuka kuwa vituo vya makazi ya Mashia, ambao waliendelea kudumisha uwepo wao licha ya shinikizo la tawala mbalimbali katika vipindi tofauti vya historia.

Kinyume na kauli iliyotolewa na Ahmed al-Sharaa, rais wa Syria aliyejitangaza mwenyewe, katika mojawapo ya mikutano yake katika wiki za mwanzo za utawala wake, kwamba tabia ya Mashia ya kutaka kulipiza kisasi cha tukio la Karbala katika ardhi ya Syria ya leo haina mantiki na haina maana katika dunia ya sasa, vikosi vya Julani vimeonyesha zaidi shauku yao ya kufufua utukufu wa Bani Umayya ambao hauwezi kurejea, kupitia kukamata Mashia kwa wingi na jitihada za kubadilisha muundo wa kijamii wa Zainabiyya, Damascus.

Wamesahau kwamba vikosi vilivyokwenda kulinda Haram za Ahlul-Bayt vilielekea Sham baada tu ya kuanza kwa mashambulizi ya wanajeshi wa Takfiri na vitisho vya kubomoa Haram hizo. Kabla ya hapo, kwa miaka mingi, Mashia na Masunni waliishi pamoja kwa amani, na hakukuwa na mapigano ya silaha kati ya wafuasi wa madhehebu hayo katika eneo hilo.

Makaburi na maeneo matakatifu ya Ahlul-Bayt (AS) katika nchi zote za Kiislamu yamekuwa na yanaendelea kuwa vyanzo vya ustawi, usalama na uongofu. Hata leo, licha ya juhudi kubwa zinazofanywa kufufua Msikiti Mkuu wa Bani Umayya huko Damascus kama ishara ya utukufu, mamlaka na umiliki wa kihistoria wa Bani Umayya katika Sham, ni Haram na maeneo matakatifu ya Ahlul-Bayt (AS) ambayo bado yanaweza kurejesha ustawi nchini Syria.

Kwa ujumla, Waislamu duniani hawana shauku ya kuzuru Msikiti Mkuu wa Bani Umayya au kuswali humo, isipokuwa kama watalii wanaopenda kutembelea mabaki ya kihistoria ya ustaarabu wa Kiislamu. Hii ni licha ya kwamba hadithi nyingi kuhusu fadhila za Sham zilibuniwa na kutungwa na utawala wa Bani Umayya ili kuipa mji mkuu wao wa Umayya utukufu wa kidini. Hata hivyo, hadithi hizo zilikuwa sababu tu ya kuwahamasisha watu wenye misimamo ya Takfiri kushiriki katika vita vya Syria, bila kuleta mvuto mwingine katika mfumo wa imani wa Waislamu wa Kisunni.

Jambo la kushangaza ni kwamba hadithi zinazofanana kuhusu fadhila za Misri pia zilitungwa wakati wa utawala wa Amr bin al-As, gavana wa Muawiya nchini Misri baada ya kuuawa shahidi Malik al-Ashtar, kwa lengo la kuimarisha utawala wa Bani Umayya.

Hata hivyo, nchini Misri pia, ni misikiti na maeneo matakatifu yanayohusishwa na Ahlul-Bayt (AS) ambayo yamesalia hadi leo. Sasa ni sehemu za hija na maficho ya amani kwa wananchi wa Kisunni wa Misri, huku hakuna dalili muhimu zilizosalia za utawala wa Amr bin al-As.

Jambo jingine la kuvutia ni kwamba misikiti, Haram na makaburi matakatifu yaliyopo Misri kwa kiasi kikubwa yanaendeleza historia ya uwepo wa Ahlul-Bayt (AS) katika Sham. Mifano yake ni Msikiti na Haram ya Hadhrat Zainab (SA), pamoja na eneo la kaburi la kichwa cha Imam Hussein (AS) huko Cairo.

Kupotea kwa Syria na kuondoka kwa Jamhuri ya Muqawama katika nchi hiyo kumeleta hali ngumu na isiyo ya kawaida katika zama za sasa kwa Mashia wa Sham. Mbali na Mashia wa Syria kukabiliwa tena na hali ya kutengwa, Mashia wa Lebanon pia wanakabiliwa na matatizo yao maalumu kutokana na kufungwa kwa njia za usaidizi wa Jamhuri ya Muqawama zilizopita katika ardhi ya Syria. Wakati huohuo, uhamiaji wa idadi kubwa ya Mashia wa Syria kwenda Lebanon baada ya serikali ya Julani kuingia madarakani umewaletea maisha magumu.

Hata hivyo, yote haya hayamaanishi kwamba njia zote za kuwasaidia Mashia wa Sham zimefungwa. Kama ambavyo Haram ya Bibi wa Subira na Muqawama imeendeleza matumaini na uhai katika eneo hilo kwa karne nyingi, ndivyo Haram hiyo hiyo inavyoweza kuwa lango kubwa la kuwasaidia wafuasi wa Ahlul-Bayt (AS) wanaoishi Syria na Lebanon leo.

Suala la ziara za hija ni harakati inayoweza kufungua njia mbalimbali kuelekea Sham. Kwa sasa, kutokana na kudumishwa kwa uhusiano wa kisiasa kati ya Iraq na Syria, safari za hija kutoka Iraq kwenda Syria zinaendelea. Kama ilivyokuwa katika kipindi cha Bashar al-Assad, licha ya ukosefu wa usalama uliosababishwa na wanamgambo wa Takfiri wakati wa vita vya Syria na kusimamishwa kwa safari za mahujaji wa Iran, Mashia wa Iraq waliendelea mara kwa mara kuzuru Zainabiyya, huku safari za ndege za hija kutoka Najaf na Baghdad kwenda Damascus zikiendelea kuwepo.

Wakati huohuo, Mashia wa Lebanon, kutokana na umbali mfupi hadi Damascus, walikuwa wakisafiri kwa njia ya barabara kwenda kuzuru Haram ya Hadhrat Zainab (SA). Leo, uhusiano wa kisiasa kati ya serikali za Iraq na Lebanon na serikali ya Syria inayoongozwa na Julani unaendelea kuwepo. Hali hii inaweza kutumiwa kuimarisha safari za hija. Mkuu wa idara ya ujasusi ya Iraq, ambaye alisafiri kwenda Damascus kukutana na Julani, alizuru Haram ya Hadhrat Zainab (SA) akiwa pamoja na wajumbe wa Iraq, Mashia na Masunni, ili kuhakikisha kwamba fursa hii haifungwi.

Haipaswi kusahaulika kwamba katika kiwango cha ulimwengu wa Kishia na ulimwengu wa Kiislamu, haiwezekani kutegemea kila wakati zana na uwezo ulio mikononi mwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Iran ni kitovu na mhimili wa Mashia duniani, lakini uwezo na fursa za Ushia ni pana zaidi kuliko mipaka ya Iran. Kwa hiyo, ni lazima kutumia kwa busara na kwa mtazamo wa kimkakati uwezo wote uliopo, kulingana na mazingira ya kila wakati na kila mahali.

Kwa msingi huo, kuwa na sera iliyo wazi kuhusu Mashia wa Sham, na hasa wa Syria, ni jambo muhimu sana. Sera ya kushughulikia suala la Mashia nchini Syria inaweza kupangwa katika ngazi kadhaa. Kwanza, ni wajibu na uwezo wa Jamhuri ya Kiislamu katika nyanja za siasa na diplomasia. Pili, ni uwezo wa taasisi za Kishia nchini Iran, Iraq na ndani ya Syria. Masuala haya yote yanahitaji kuchunguzwa na kupewa umuhimu. Bila shaka, kila upande tayari unatoa huduma, msaada na kufuatilia masuala mbalimbali. Msaada wa ofisi ya Ayatullah al-Udhma Sistani kwa familia za Mashia waliokimbia Syria na kwenda Lebanon ni mfano mmoja wa juhudi hizo.

Hata hivyo, pamoja na umuhimu wa kupanua na kuratibu kwa pamoja misaada ya dharura na ya hisani, ambayo ni muhimu sana, suala kuu ni kufanya juhudi za kuhakikisha kwamba nafasi na haki za Mashia nchini Syria zinatambuliwa rasmi. Kwa sasa, kuna hisia kwamba baada ya kuondolewa kwa serikali ya Bashar al-Assad na kuondoka kwa Jamhuri ya Muqawama, Mashia wa Syria wameachwa bila msaada! Inaonekana hakuna taasisi yoyote nchini Iran au katika ulimwengu wa Kishia inayosimamia na kufuatilia masuala yao. Hata hivyo, uratibu mkubwa unaweza kufanyika. Katika suala hili, Jumuiya ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (AS) au Jumuiya ya Kimataifa ya Kuleta Ukaribu kati ya Madhehebu ya Kiislamu zinaweza kutekeleza jukumu muhimu.

Kama ilivyotajwa, katika makubaliano ya awali kati ya nchi za eneo hilo, heshima kwa Haram na maeneo ya hija ilisisitizwa kwa njia ya mdomo. Kwa msingi huo, maelewano hayo yanaweza kutumiwa kama mwanzo wa kuchukua hatua kuelekea kufungua fursa zaidi. Katika hatua hii, uhusiano mzuri kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Uturuki unapaswa kutumiwa kwa ajili ya kuchukua hatua ndani ya Syria.

Kwa muhtasari, hakuna jamii au kundi lolote la Mashia duniani, hususan jamii zinazoishi katika hali ya uchache, linalopaswa kuhisi kwamba limeachwa bila msaada. Hii ni hasa ikizingatiwa kwamba mamilioni ya wafuasi na wapenzi wa Ahlul-Bayt (AS) duniani kote wana shauku ya kuwasaidia.

Mashia wa maeneo kama Syria, Afghanistan na Azerbaijan wanapopata msaada madhubuti na uliopangwa vizuri, hali hiyo huathiri moja kwa moja pia mahesabu ya serikali. Huchangia kutambuliwa kwa hadhi na haki zao, au angalau kuzuia kutendewa vibaya na kufanyiwa mashambulizi katika nchi mbalimbali.