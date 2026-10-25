Sheikh Ali Foroughi: Yajuj na Majuj Wapo Katika Kila Enzi, Pia Ndani ya Nafsi ya Mwanadamu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) –ABNA– Hujjatul-Islam wal-Muslimin Ali Foroughi, mwalimu wa Hawza ya Kiislamu, alisema kuwa mwanadamu anapaswa kumwona Mwenyezi Mungu kama Chanzo cha sababu zote, badala ya kutegemea sababu za kawaida pekee.

Akizungumza Alhamisi jioni katika darsa yake ya kila mwezi kuhusu maadili na malezi ya kiroho, iliyofanyika katika Taasisi ya Sabirah mjini Tehran, Foroughi alisema kuwa watu wanapaswa kuacha kujifungia katika majivuno ya ukoo na asili zao, na badala yake kutambua kuwa maisha yanapaswa kumwelekeza mwanadamu kwa Mwenyezi Mungu.

Alieleza kuwa Mitume wote walitumwa ili kuwaongoza wanadamu na kuwaunganisha na Mwenyezi Mungu. Akirejelea aya ya Qur’ani isemayo:

يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

“Mkono wa Mwenyezi Mungu uko juu ya mikono yao.” (Surat Al-Fath, 48:10)

Alisisitiza kuwa mwanadamu anapaswa kutambua athari za uongozi na rehema za Mwenyezi Mungu katika maisha yake.

Foroughi pia alisimulia kuwa Imam Zainul-Abidina (a.s.), alipokuwa akitoa sadaka kwa mtu mwenye uhitaji, alikuwa akiubusu mkono wake na kueleza kuwa sadaka ya muumini hufika kwa Mwenyezi Mungu kabla haijafika mikononi mwa maskini au mhitaji.

Baadhi ya Wanadamu Watakusanywa Siku ya Kiyama Kama Wanyama Wakali

Mwalimu huyo wa Hawza alisema kuwa kwa mujibu wa mafundisho ya Qur’ani, baadhi ya wanadamu watakusanywa Siku ya Kiyama kama wanyama wakali.

Alieleza kuwa mwanadamu anahitaji kuwa miongoni mwa watu wanaomwelekea Mwenyezi Mungu ili kujinasua na hali ya kimaadili inayofanana na ukatili. Alionya kuwa mwonekano wa nje wa ustaarabu hauonyeshi lazima hali halisi ya ndani ya mwanadamu.

Akirejelea aya ya tano ya Surat At-Takwir, alisema:

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ

“Na wanyama wakali watakapokusanywa.”

Kwa mujibu wa maelezo yake, aya hii inapaswa kumfanya mwanadamu ajitathmini na kujiuliza kama amefikia ubinadamu wa kweli kwa kufuata uongofu wa Mwenyezi Mungu na Wilaya, yaani uhusiano na uongozi wa Mwenyezi Mungu kupitia Mitume na Maimamu.

Foroughi aliongeza kuwa mwanadamu anapokosa kushikamana na Imam Maasumu (a.s.), anakuwa amekosa uhusiano muhimu na lengo la uumbaji. Alieleza kuwa ulimwengu umeunganishwa, na mwanadamu ana nafasi muhimu ndani yake; hivyo, hali ya kiroho na mwenendo wa mwanadamu vina athari katika namna anavyoishi na kuhusiana na ulimwengu.

Alisisitiza umuhimu wa mtu kujitambua, kutafakari mwanzo na mwisho wa maisha yake, na kuelewa sababu ya kuumbwa kwake.

Yajuj na Majuj Wapo Katika Kila Enzi na Kipindi

Akizungumzia uwepo wa Yajuj na Majuj katika kila zama, Foroughi alirejelea aya ya 94 ya Surat Al-Kahf, inayosema:

قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ

“Wakasema: Ewe Dhul-Qarnayn! Hakika Yajuj na Majuj wanafanya uharibifu katika ardhi.”

Alisema kuwa aya za Qur’ani hazipaswi kutenganishwa na maisha ya kila siku, bali zinapaswa kutafakariwa na kutumika katika kujitathmini na kuboresha mwenendo wa mwanadamu.

Akifafanua zaidi, alisema:

“Yajuj na Majuj hawajafa; wapo katika kila enzi na kila kipindi. Wapo ndani ya nafsi ya mwanadamu, na ni matamanio ya mali, ngono, madaraka, umaarufu, vyeo na mambo mengine kama hayo.”

Kwa mujibu wa Foroughi, matamanio hayo yanapomkalia mwanadamu na kutawala maisha yake, yanaweza kumzuia kufikia lengo la kweli la maisha na kumfanya aishi bila matokeo ya kiroho yenye manufaa.

Alisisitiza kuwa mwanadamu anapaswa kushikamana na viongozi wa Mwenyezi Mungu ili kujilinda dhidi ya nguvu hizo za ndani. Akirejelea kisa cha Dhul-Qarnayn, alitumia kauli “Dhul-Qarnayn wa zama zake” kueleza umuhimu wa kuwa na uhusiano na kiongozi wa haki katika kila kipindi.

Kumwelekea Mwenyezi Mungu Kupitia Malezi ya Kiroho

Foroughi alisema kuwa mwanadamu anapaswa kutafakari ni kwa namna gani majina na sifa za Mwenyezi Mungu zinaonekana katika maisha yake. Alieleza kuwa kuwa miongoni mwa watu wa Mwenyezi Mungu kunahusiana na kudhihirika kwa athari za majina yake katika mwenendo na tabia za mtu.

Alitaja hali mbalimbali za kiroho, zikiwemo amani na kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu, na kusisitiza kuwa aya za Qur’ani na mafundisho ya riwaya zina nguvu ya kumchochea mwanadamu kuelekea kwa Mwenyezi Mungu.

Aliongeza kuwa njia ya kumfikia Mwenyezi Mungu na kuimarisha uhusiano naye ni kufuata Mtume Muhammad (s.a.w.w.) na Maimamu (a.s.). Mabadiliko hayo, alisema, si ya mwonekano wa nje pekee, bali yanapaswa kuonekana katika maisha na mwenendo wa mtu.

Kwa maelezo yake, Sharia ya Kiislamu inatoa mwongozo unaomwezesha mwanadamu kutathmini kama maisha yake yanaendana na mwenendo na mafundisho ya Mtume (s.a.w.w.).

Kufikia Tauhidi ya Upendo Kupitia Wilaya

Foroughi alieleza kuwa kupitia Wilaya, mwanadamu anaweza kufikia Tauhidi ya Upendo (Tawhid al-Hubbi), yaani kumwelekea Mwenyezi Mungu kwa upendo wa kweli. Alisema kuwa Wilaya inaweza kubadilisha hali ya ndani ya mwanadamu, kusaidia utakaso wa nafsi na kuimarisha uhusiano wake na mwanadamu mkamilifu, yaani Imam Maasumu (a.s.).

Alisisitiza kuwa njia ya malezi ya kiroho na kuelekea Peponi inaanzia katika Wilaya na upendo kwa Ahlul-Bayt (a.s.). Hata hivyo, alibainisha kuwa upendo huo haupaswi kuwa madai ya maneno pekee, bali unapaswa kuambatana na kufuata mafundisho na uongozi wa Maimamu.

Kwa mujibu wake, upendo wa kweli unaoambatana na utii huleta utakaso wa nafsi, hujenga tabia njema na humsaidia mwanadamu kurekebisha maisha yake.

Umuhimu wa Kumswalia Mtume na Aali Zake

Katika sehemu nyingine ya darsa yake, Foroughi alisema kuwa kumswalia Mtume Muhammad (s.a.w.w.) na Aali zake ni miongoni mwa njia za kuimarisha upendo na uhusiano wa kiroho na Ahlul-Bayt (a.s.).

Alieleza kuwa Swala na salamu ni miongoni mwa mafundisho yenye siri na thamani kubwa ya kiroho, na akawahimiza waumini kuifanya kuwa sehemu ya maisha yao ya kila siku—wanapokuwa safarini, wakiwa mezani au wanapotekeleza shughuli zao za kawaida.

Pia alitaja riwaya inayosema kuwa anayemswalia Mtume (s.a.w.w.) huombewa msamaha na Malaika, huku wakisema “Amin”.

Akihitimisha, Foroughi alisema kuwa njia ya kiroho si ngumu kwa asili, lakini mwanadamu mwenyewe anaweza kuifanya kuwa ngumu kutokana na maovu ya nafsi na tabia zinazomzuia kusonga mbele.