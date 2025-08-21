Pezeshkian: Ziara ya Belarus itakuwa hatua muhimu katika mahusiano kati ya Iran na Belarus

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Massoud Pezeshkian, Rais wa nchi hiyo, baada ya kurejea kutoka ziara yake rasmi nchini Belarus, aliandika kwenye ukurasa wake binafsi: "Ziara ya Belarus itakuwa hatua muhimu katika mahusiano kati ya Iran na Belarus, na itakuwa na mafanikio na matokeo mazuri." Aliongeza: "Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inatilia maanani sana maendeleo ya mahusiano na Belarus, na ramani ya barabara iliyopo kati ya nchi hizo mbili hivi karibuni itabadilishwa kuwa hati ya kina ya ushirikiano wa kimkakati."