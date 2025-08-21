Araghchi: Taliban hawajazingatia haki za Waislamu wa Kishia nchini Afghanistan

Kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa la AhlulBayt (Abna), Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, katika mahojiano yaliyochapishwa Jumatano (na IRNA, shirika la habari la serikali ya Iran), alikosoa utendaji wa Taliban kuhusu masuala muhimu ya Afghanistan.

Alisema kwamba licha ya ushirikiano wa karibu na kundi hilo ili kuhakikisha maslahi ya kitaifa, Iran bado iko mbali na kuitambua serikali ya Taliban.

Akizungumzia changamoto nyingi kati ya Iran na Afghanistan, ikiwa ni pamoja na wahamiaji, dawa za kulevya, ugaidi, usalama wa mipaka, biashara, suala la maji, lugha ya Kiajemi na, hasa, usalama wa Waislamu wa Kishia, Araghchi alisema: "Hatuwezi kuyapuuza masuala haya."

Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran alifafanua kwamba Taliban wamechukua hatua katika baadhi ya maeneo, lakini wameshindwa katika maeneo mengi. Alisema: "Usalama wa Waislamu wa Kishia umedumishwa, lakini haki zao hazijazingatiwa katika miaka michache iliyopita."

Inafaa pia kutajwa kuwa baada ya kurejea madarakani, Taliban waliondoa sheria ya hali ya kibinafsi ya Waislamu wa Kishia na kukusanya vitabu vyote vya fiqh ya Jafari kutoka vyuo vikuu, shule, na maktaba za serikali. Kundi hili limesisitiza kwamba sheria za Afghanistan zinapaswa kutegemea fiqh ya Hanafi.

Katika sehemu nyingine ya mahojiano, Araghchi alizungumzia suala la haki za maji za Iran kutoka Mto Helmand na kusema kuwa hali ya utekelezaji wa haki za maji "imeboreka, lakini bado haijafikia kiwango kinachotarajiwa." Pia alisisitiza kuwa matatizo ya benki ya Wairani nchini Afghanistan bado hayajatatuliwa.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran pia alitangaza makubaliano na Taliban kuhusu kurudi kwa wahamiaji na kusema: "Wahamiaji milioni moja wamerejeshwa Afghanistan, bila kusababisha mgogoro katika mahusiano kati ya pande hizo mbili." Hii ilitokea licha ya ukweli kwamba hali katika siku za mwanzo na kabla ya kuwasili kwa vikosi vya wananchi wa Afghanistan na Iran ilikuwa ngumu sana na yenye changamoto.