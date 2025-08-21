Kuhukumu sera za uchochezi wa vita za Marekani dhidi ya Venezuela

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imelaani tishio la Marekani la kutumia nguvu dhidi ya mamlaka ya kitaifa na uadilifu wa eneo la Venezuela, na inaonya juu ya athari na matokeo hatari ya vitendo vya Marekani vinavyohatarisha amani na usalama katika eneo la Karibi.

Hatua hizi za Marekani, ambazo ni mwendelezo wa sera za uingiliaji na zisizo halali za nchi hii dhidi ya taifa la Venezuela, ni ukiukwaji mkubwa wa Mkataba wa Umoja wa Mataifa, hasa Kifungu cha 4 cha Ibara ya 2, ambacho kinakataza matumizi au tishio la nguvu dhidi ya nchi huru. Hii pia ni ishara dhahiri ya kupuuza kuongezeka kwa utawala wa Marekani kwa sheria za msingi na kanuni za sheria ya kimataifa.

Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikikumbusha kanuni za msingi za Mkataba wa Umoja wa Mataifa kuhusu heshima kwa mamlaka ya kitaifa na haki ya kujiamulia kwa mataifa, pamoja na marufuku ya matumizi ya nguvu dhidi ya nchi huru, inatangaza mshikamano wake na taifa na serikali ya Jamhuri ya Bolivarian ya Venezuela na inasisitiza umuhimu wa Baraza la Usalama na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa kutoa umakini wa haraka kwa hali inayoweza kuwa hatari na inayohatarisha amani katika eneo la Karibi.