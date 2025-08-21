Dujarric: Uidhinishaji wa ujenzi wa makazi katika eneo la E1 la Ukingo wa Magharibi ni hatua ya kulaaniwa

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu kituo cha Televisheni cha Al Jazeera cha Qatar, Stéphane Dujarric, msemaji wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, alitangaza: "Katibu Mkuu António Guterres analaani uidhinishaji wa ujenzi wa zaidi ya vitengo 3,400 vya makazi ya Waisraeli katika eneo linalokaliwa la E1 la Ukingo wa Magharibi."

Alisisitiza: "Makazi ya Israel katika Ukingo wa Magharibi na Yerusalemu Mashariki ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa na yanapingana na maazimio ya Umoja wa Mataifa."

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Guterres pia alisema kuwa "kuendelea kwa mpango wa makazi wa E1 ni tishio la kuwepo kwa suluhisho la serikali mbili."

Katibu Mkuu aliitaka tena Israel kusitisha shughuli zote za ujenzi wa makazi mara moja.

Jumatano usiku, baraza la mawaziri la utawala wa Kizayuni liliidhinisha rasmi na hatimaye utekelezaji wa mpango wa ujenzi wa makazi katika eneo linalojulikana kama E1 huko Yerusalemu Mashariki; mpango ambao ulikuwa umesitishwa mara kadhaa tangu miaka ya 90 kutokana na upinzani wa kimataifa.

Kwa mujibu wa harakati ya "Peace Now," inayofuatilia shughuli za ujenzi wa makazi, uidhinishaji wa mpango huu ulifanyika kwa kasi isiyo ya kawaida na unajumuisha ujenzi wa zaidi ya vitengo 3,401 vya makazi mapya pamoja na uanzishwaji wa makazi mapya yenye jina la "Aschahel" yenye vitengo 342, ambapo majengo ya umma pia yametengwa.

Ujerumani yalaani operesheni za kijeshi za Israel huko Gaza na ujenzi wa makazi katika Ukingo wa Magharibi

"Steffen Hebestreit," Naibu Msemaji wa Serikali ya Ujerumani, katika mkutano wa waandishi wa habari huko Berlin, alilaani kuongezeka kwa operesheni za kijeshi na kusema: "Tunakataa kuongezeka kwa vurugu katika migogoro hii na tunazitaka pande zote na jamii ya kimataifa kufikia usitishaji vita wa kudumu mara moja."

Aliongeza: "Ujerumani itaendelea kutumia njia zote zinazopatikana ili kufikia usitishaji vita kama huo na wakati huo huo itaongeza shinikizo la kuwaachia wafungwa wote."

Kwa upande mwingine, "Joseph Hinterzer," Naibu Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Ujerumani, pia alisema kuhusu ujenzi wa makazi wa utawala wa Kizayuni huko Yerusalemu Mashariki: "Msimamo wa serikali yetu uko wazi; tunakataa vikali hatua hizi. Ujenzi wa makazi ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa na maazimio ya Baraza la Usalama."

Aliongeza: "Hatua hizi zinadhoofisha mchakato wa kufikia suluhisho la serikali mbili na kumaliza uvamizi katika Ukingo wa Magharibi, kama inavyotakiwa na Mahakama ya Kimataifa ya Haki."

Ubelgiji yaitaka Israel kusitisha operesheni huko Gaza

Pia, Wizara ya Mambo ya Nje ya Ubelgiji katika ujumbe kwenye ukurasa wake wa kibinafsi kwenye mtandao wa kijamii wa X iliandika kwamba nchi hiyo inaitaka Israel kusitisha operesheni ya "Magari ya Gideoni 2"; kwa sababu kwa mujibu wake, shambulio hili linasababisha vifo vya raia, uharibifu mkubwa na uhamisho wa watu na halitasaidia kuachiliwa kwa wafungwa wa Kiisraeli.