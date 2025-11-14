Ujumbe wa rambirambi wa Ayatollah Ramezani kwa Mkuu wa Haram ya Kudumu ya Razavi

Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Kufuatia kifo cha dada wa Ayatollah Ahmad Marvi, Mkuu wa Haram ya Kudumu ya Razavi, Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (a.s) alitoa ujumbe wa rambirambi.

Maandishi ya ujumbe wa Ayatollah Reza Ramezani:

Bismillahir Rahmanir Rahim

“Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un”

Mimi, Ayatollah Haji Sheikh Ahmad Marvi, (Damaa - Tawfiqaatuh), nawapa rambirambi kwa msiba wa kupoteza dada mkarimu na mtiifu aliyeaga dunia katika kipindi hiki cha Fatimiyya na kuungana na rehema za Mwenyezi Mungu.

Naomba kutoka kwa Mwenyezi Mungu Mlezi msamaha, daraja la juu, na kuunganishwa na Hazrat Siddiqa Tahira (a.s) kwa roho ya marehemu mpendwa, na kwa wewe pamoja na familia yako na wote waliobaki, subira nzuri na thawabu kubwa.

Reza Ramezani

22 Novemba 2025