Hamas: Utekaji na uuaji wa vijana wa Kipalestina ni sehemu ya mpango wa mauaji ya halaiki na usafishaji wa kizazi unaotekelezwa na utawala wa Kizayuni

Kulingana na Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Harakati ya Upinzani wa Kiislamu wa Palestina (Hamas) Alhamisi usiku ilitoa tamko kuhusu mauaji ya papo hapo ya vijana wawili Wapalestina huko Ukingo wa Magharibi yaliyofanywa na wanajeshi wa Kizayuni, na kuyalaani vikali.

Hamas ilisema kwamba mauaji ya vijana hawa wasiokuwa na silaha yalifanyika "kwa utulivu wa hali ya juu huku wakiwa hawatishii usalama wa mtu yeyote."

Tamko hilo pia linasema: "Kitendo hiki kinaonyesha tena mtazamo wa uhalifu unaoongoza tabia za wakoloni na kupuuza kabisa damu za Wapalestina, bila kufuata sheria yoyote au maadili ya kibinadamu."

Hamas, baada ya kutoa rambirambi zake kwa mashahidi hao wawili wa Jenin na mashahidi wote wa taifa la Palestina, ilisisitiza kuwa uhalifu huu sio tukio la kipekee, bali ni kiungo kipya katika mnyororo wa mauaji ya kimbari na ukaguzi wa mfumo unaofanywa na utawala wa Kizayuni ili kulenga Wapalestina wa Ukingo wa Magharibi na katika jitihada za kutekeleza mpango wa kuunganisha maeneo (annexation) na kuwalazimisha watu kuhamia sehemu nyingine.

Harakati hii pia iliongeza kuwa uvamizi mkali wa kijeshi dhidi ya mikoa ya Ukingo wa Magharibi, hasa kaskazini mwa mkoa huo, unaonyesha kuwa chaguo la upinzani ni jibu la asili na halali dhidi ya uhalifu na uvamizi unaoongezeka wa utawala wa Kizayuni.

Hamas imewahimiza wananchi wa Palestina na mashirika yote ya taifa pamoja na vikosi vyake kuungana kwa mshikamano na upinzani wa pamoja, kwani huu ndio njia yenye nguvu zaidi ya kuzuia wakoloni na kushindwa kwa mipango yao inayolenga ardhi na wananchi wa Palestina.

Mwisho wa tamko, harakati hii iliwataka jumuiya ya kimataifa pamoja na mashirika ya haki za binadamu kuchukua hatua mara moja ili kuzuia mauaji ya papo hapo yanayoongezeka, ambayo yamekuwa sera rasmi ya utawala wa Kizayuni na yanatekelezwa mbele ya macho ya dunia bila kukabiliwa na adhabu au uwajibikaji.

Imeelezwa kuwa wanajeshi wa utawala wa Kizayuni Jumatano hii, katika uvamizi wa Jenin, waliwaua vijana wawili Wapalestina papo hapo licha ya kukabidhiwa.