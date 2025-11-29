Utafiti Mpya: Wanawake Waislamu Wakabiliwa na Kiwango Kikubwa cha Kutokuwa Salama Katika Usafiri wa Umma Uingereza

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Utafiti mpya unaonyesha kuwa wanawake Waislamu nchini Uingereza wanakabiliwa na viwango vya juu vya unyanyasaji, hofu na ubaguzi katika usafiri wa umma. Kwa mujibu wa utafiti huu uliofanywa na “Taasisi ya Utafiti wa Waislamu Uingereza”, wanawake Waislamu wanahisi kutokuwa salama mara tano zaidi kuliko wanawake wengine nchini humo.

Utafiti huu, uliotokana na uchunguzi uliohusisha Waislamu 1,155 kutoka maeneo mbalimbali ya Uingereza kati ya tarehe 9–20 Novemba 2025, ulibainisha kuwa 45.3% ya wanawake Waislamu wanahisi kutokuwa salama wanapotumia usafiri wa umma, huku 34.3% wakiripoti kukumbana na unyanyasaji wa moja kwa moja wenye chuki dhidi ya Uislamu au ubaguzi wa rangi.

Zaidi ya theluthi mbili ya wanawake hawa (69.4%) wamebadilisha tabia zao za kusafiri kutokana na hofu ya usalama binafsi—ikiwemo kuepuka nyakati fulani, kubadilisha mavazi, au kutumia teksi kwa fedha zao. Ni 12.5% pekee ya matukio haya yaliyowahi kuripotiwa, na 69% ya waliotoa taarifa walihisi kuwa malalamiko yao hayachukuliwi kwa uzito.

Aidha, utafiti unaonyesha kuwa katika nyakati za matukio ya kisiasa au shughuli za makundi ya mrengo mkali wa kulia, zaidi ya 96% ya wanawake Waislamu huhisi kutokuwa salama zaidi, na zaidi ya 90% hubadili ratiba zao za safari. Hii imepunguza kwa kiasi kikubwa imani yao kwa taasisi za usalama na polisi, na kusababisha unyanyasaji huu kuendelea “bila kuchukuliwa hatua”.

Kutokana na takwimu hizi, taasisi na jumuiya za Kiislamu nchini Uingereza zimezitaka mamlaka za usafiri, polisi na watunga sera kuchukua hatua za haraka kuboresha usalama wa wanawake Waislamu katika mitandao ya usafiri wa umma—ikiwemo kutoa mafunzo maalumu ya kupambana na chuki dhidi ya Uislamu na namna ya kuingilia kati matukio ya unyanyasaji.

Inafaa kutajwa kuwa hivi karibuni kampeni mpya ya kuanzisha mabehewa maalumu kwa wanawake imekusanya zaidi ya sahihi 13,000. Ombi hili, lililoanzishwa tarehe 30 Septemba na “Kamil Brown,” mwanafunzi wa miaka 21 wa Chuo Kikuu cha London, lilijitokeza baada ya ripoti ya Polisi wa Usafiri Uingereza iliyoonyesha kuwa zaidi ya theluthi moja ya wanawake nchini humo wamewahi kunyanyaswa angalau mara moja katika usafiri wa umma.