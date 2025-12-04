The Telegraph yaripoti: Waingereza kukubali Uislamu kutokana na Vita vya Gaza

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu The Telegraph, Chuo cha IIFL kilitangaza katika ripoti kwamba idadi kubwa ya Waingereza wameingia katika Uislamu kutokana na matukio ya Gaza.

Gazeti la Kizayuni la Maariv, likirejelea ripoti hii, limeita jambo hili kuwa "habari za kutisha".

Tovuti ya Kizayuni ya i24 inaandika katika muktadha huu kwamba ripoti mpya ya Uingereza imeripoti ongezeko kubwa la idadi ya raia wanaogeukia Uislamu. Kulingana na ripoti hiyo, ongezeko hilo linatokana na kuongezeka kwa vita na migogoro ya kimataifa, hasa mashambulizi ya utawala wa Kizayuni dhidi ya Gaza.

Kulingana na yale yaliyochapishwa na The Telegraph, watafiti katika taasisi ya "Impact of Faith on Life" (IIFL) waligundua kuwa migogoro ya kimataifa ndiyo sababu ya kawaida ya Waingereza kuingia katika Uislamu.

Kulingana na matokeo ya uchunguzi uliojumuisha $2,774$ watu ambao walibadilisha imani zao za kidini, $20\%$ ya wale walioingia katika Uislamu walisema kwamba vita vya kimataifa vilikuwa sababu kuu katika uamuzi wao. Ripoti hiyo ilieleza kuwa wengi wa waliobadili dini, hasa vijana, wanahisi kuwa dunia inaelekea kwenye dhuluma zaidi, na kutokuaminiana kunakoongezeka kwa vyombo vya habari kunawasukuma kuelekea Uislamu, kwani Uislamu ni dini inayojengwa juu ya maadili na haki.