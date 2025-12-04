The People's Front: Mashambulizi kwenye mahema ya wakimbizi huko Khan Younis ni mauaji ya halaiki

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu Kituo cha Habari cha Palestina, PFLP ilitoa taarifa ikielezea shambulio la jeshi la Kizayuni dhidi ya mahema ya wakimbizi katika eneo la Al-Mawasi huko Khan Younis kusini mwa Ukanda wa Gaza kama "shambulio la woga" lililosababisha moto mkubwa na kuuawa kwa raia kadhaa, ikiwa ni pamoja na watoto.

Harakati hiyo ilisisitiza kwamba kitendo hiki ni uhalifu wa wazi wa mauaji ya halaiki na ugaidi wa serikali ya kifashisti unaokiuka sheria zote za kimataifa.

PFLP iliongeza kuwa shambulio hili linaonyesha msimamo mkali wa utawala wa uvamizi katika kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano na ni jaribio la makusudi la kulipua hali ya Gaza tena.

Harakati hiyo pia ilitangaza kwamba uungwaji mkono na mshikamano wa Amerika na sera hizi unaiweka serikali ya Washington kuwa mshirika wa moja kwa moja katika uhalifu huu.

Mwishoni, PFLP ilizitaka pande zinazosimamia na nchi wadhamini wa makubaliano kuchukua hatua za haraka kusitisha mchakato huu hatari na kuweka mifumo ya lazima ya kudhibiti uvamizi wa utawala wa Kizayuni.

Shirika la Misaada la Gaza: Shambulio la Khan Younis lilifanyika katika eneo salama

Kwa upande mwingine, Shirika la Misaada na Uokozi la Gaza, likijibu shambulio jipya la Kizayuni dhidi ya mahema ya wakimbizi huko Khan Younis, lilitangaza kwamba waathirika wa shambulio la Al-Mawasi, Khan Younis, walilengwa katika eneo linalodaiwa kuwa "salama".

Mahmoud Bassal, msemaji wa Shirika la Misaada na Uokozi la Gaza, alitangaza kwamba watu waliouawa usiku wa kuamkia leo katika shambulio la jeshi la utawala wa Kizayuni kwenye eneo la Al-Mawasi huko Khan Younis kusini mwa Ukanda wa Gaza hawakuwa katika eneo la mapigano, bali walikuwa katika kambi ya makazi ya muda ambayo Wazayuni waliitangaza kuwa salama.

Alisema: "Ni uhalifu mingapi zaidi inapaswa kutokea ili kila mtu aelewe kwamba kinachoendelea Gaza si majibu ya muda mfupi, bali ni shambulio lililopangwa na mauaji ya moja kwa moja ya raia?"

Bassal alisisitiza kwamba tukio hili si la kipekee, bali ni sura mpya ya janga endelevu la kibinadamu ambalo linazidi kupanuka kila siku.

Hospitali Maalum ya Kuwait huko Gaza iliripoti kuwa watu $5$, wakiwemo watoto wawili, waliuawa katika mlipuko wa usiku wa manane wa mahema ya wakimbizi katika eneo la Al-Mawasi, Khan Younis, uliofanywa na droni za Kizayuni.

Mwandishi wa Al Jazeera alisema kuwa droni za utawala wa Kizayuni zilifanya mashambulizi manne ya anga magharibi mwa mji wa Khan Younis kusini mwa Ukanda wa Gaza, na kusababisha Wapalestina kadhaa kujeruhiwa.