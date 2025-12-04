Wapalestina $5$ wauawa huko Khan Younis kufuatia mashambulizi ya Kizayuni

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu Al Jazeera, Hospitali Maalum ya Kuwait huko Gaza iliripoti kwamba watu $5$, wakiwemo watoto wawili, waliuawa katika mlipuko wa mahema ya wakimbizi katika eneo la Al-Mawasi, Khan Younis, uliofanywa na droni za Kizayuni.

Mwandishi wa Al Jazeera alisema kuwa droni za utawala wa Kizayuni zilifanya mashambulizi $4$ ya angani magharibi mwa mji wa Khan Younis kusini mwa Ukanda wa Gaza, na kusababisha Wapalestina kadhaa kujeruhiwa.

Jana usiku pia, vifaru vya Kizayuni na droni za quadcopter zilifungua moto kuelekea vituo vya Wapalestina karibu na makutano ya Shujaiya mashariki mwa mji wa Gaza. Shambulio la mizinga kwenye maeneo ya mashariki mwa mji wa Gaza lilikuwa uvamizi mwingine wa Wazayuni usiku wa kuamkia leo.

Helikopta za utawala wa Kizayuni pia zilifungua moto kuelekea maeneo ya mashariki mwa mji wa Gaza usiku wa kuamkia leo. Pia, magari ya kijeshi ya jeshi la Israeli yalifyatua risasi kuelekea kaskazini mwa mji wa Rafah kusini mwa Ukanda wa Gaza. Wanajeshi wa Israeli pia waliendelea na operesheni za kulipua na kubomoa majengo mashariki mwa mji wa Gaza.

Shirika la habari la utawala wa Kizayuni lilisema jana usiku kwamba katika mapigano ya risasi kati ya vikosi vya upinzani na wanajeshi wa Kizayuni huko Rafah, wanajeshi $4$ wa Israeli kutoka Brigade ya Golani na Idara ya Gaza walijeruhiwa, ambapo majeraha ya mmoja wao yalikuwa mabaya.

Jeshi la utawala wa Kizayuni lilitangaza kwamba majeraha ya wanajeshi wa Kizayuni katika Brigade ya Golani na Idara ya Gaza yalitokea katika mapigano na watu wenye silaha waliotoka kwenye handaki mashariki mwa Rafah.

Redio ya jeshi la Israeli, ikinukuu chanzo, ilidai kwamba wanajeshi wa Kizayuni waliwaua wapiganaji $2$ wa upinzani, na mtu wa tatu alirudi kwenye handaki baada ya kufunga bomu kwenye gari la kivita.