Axios: Marekani inaondoa uwezekano wa Israel kuanzisha tena vita nchini Lebanon

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu mtandao wa Al Jazeera, tovuti ya habari ya Amerika ya Axios, ikinukuu maafisa kadhaa na vyanzo ambavyo ilivielezea kuwa vinafahamu, ilitangaza kwamba Washington inatumai kuwa mkutano wa Al-Naqoura kati ya wawakilishi wa utawala wa Israeli na Lebanon utasaidia kupunguza mivutano kwenye mipaka ya pande zote mbili.

Kulingana na ripoti hiyo, afisa mmoja wa Marekani alidai kuwa utawala wa Trump unaamini kwamba kumuua kamanda wa kijeshi wa Hezbollah kumeipa Israel nafasi zaidi ya kisiasa ya kuendesha mambo na pia kumechelewesha operesheni kubwa ya utawala huo nchini Lebanon.

Kulingana na afisa huyo, utawala wa Trump unaondoa uwezekano wa utawala wa Israeli kuanzisha tena vita katika wiki zijazo.

Pia, chanzo kingine chenye ufahamu kiliiambia Axios kwamba mjumbe maalum wa Marekani Morgan Ortagus, pamoja na wanadiplomasia wa Kizayuni na wa Lebanon, walifanya mkutano huko Al-Naqoura, ambapo sehemu yake kuu ilizingatia utambulisho wa awali wa pande hizo.

Chanzo hicho kiliongeza kuwa suala muhimu zaidi katika mkutano huo lilikuwa ushirikiano wa kiuchumi, hasa katika ujenzi mpya wa Kusini mwa Lebanon.

Afisa mwingine wa Marekani, katika mazungumzo na Axios, alitangaza kuwa mpango wa Washington unajumuisha kuunda "Eneo la Kiuchumi la Trump" kando ya mpaka wa Lebanon na Israeli, ambalo halina uwepo wa Hezbollah.

Kulingana na chanzo kingine chenye ufahamu, pande hizo mbili zilikubaliana kufanya mkutano mwingine kabla ya kuanza kwa mwaka mpya na kuwasilisha mapendekezo ya kiuchumi kwa ajili ya kujenga imani ya pande zote.

Afisa mmoja wa Marekani pia alisisitiza kwamba pande zote zimekubaliana kwamba kulemaza silaha kwa Hezbollah bado ndio lengo kuu, na kwamba majeshi matatu (Lebanon, Marekani na Israel) yataendelea na kazi hii [kulemaza silaha kwa Hezbollah] ndani ya mfumo wa utaratibu wa kusitisha migogoro.