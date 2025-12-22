Walinzi wa mipaka wa Iran waliweza kuokoa zaidi ya raia 2,000 wa Afghanistan waliokumbwa na theluji nzito na hali ya baridi kwenye mipaka

Kulingana na Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, walinzi wa mipaka wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran waliweza kuokoa zaidi ya raia 2,106 wa Afghanistan waliokumbwa na theluji nzito na dhoruba za baridi katika maeneo ya mipaka ya kaskazini-mashariki mwa nchi.

Jaafar Sadiqi, Mwanasheria wa Umma na Mapinduzi wa Taybad, aliripoti kuwa raia hawa wa kigeni walikumbwa katika njia za mipaka ambazo ni ngumu kupita, kabla ya kuingia kinyume na sheria nchini Iran. Walinzi wa mipaka na vikosi vilivyo katika eneo hilo walitoa huduma za matibabu, msaada na huduma za kijamii ili kuwalinda kutokana na hatari za baridi kali na barafu.

Baada ya kupatiwa msaada wa kibinadamu na kukamilisha taratibu za kisheria, raia hawa waliarushwa kwa mamlaka husika ya Afghanistan.

Mwanasheria Sadiqi alisisitiza hatari ya kutumia njia zisizo halali za mipaka, akibainisha kuwa mipaka ya pamoja kati ya Iran na Afghanistan haiko salama kwa wageni wanaojaribu kuingia kinyume cha sheria, na kwamba hatua kali na za kisheria zitachukuliwa dhidi ya yeyote atakayepita kinyume cha sheria.