Sayyid Sajid Ali Naqvi: Ni kwa kutekeleza fikra za “Qaid-e-Azam” pekee ndipo mustakabali wa Pakistan unaweza kuwa salama

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Hujjatul-Islam wal-Muslimin Sayyid Sajid Ali Naqvi, Mwenyekiti wa Chama cha Tehreek-e-Jafaria Pakistan, kwa munasaba wa maadhimisho ya siku ya kuzaliwa ya Muhammad Ali Jinnah, alisema kuwa bila kutekeleza fikra na mafundisho ya “Qaid-e-Azam”, haiwezekani kukabiliana na changamoto zinazoikabili Pakistan, na kwa mustakabali mwema, taifa lote linapaswa kuungana na kushiriki katika mapambano ya amani.



Katika ujumbe wake, alisisitiza kuwa “Qaid-e-Azam” Muhammad Ali Jinnah alipigania kuanzishwa kwa nchi huru, inayojitegemea na yenye itikadi, kwa juhudi zisizochoka, uaminifu na ufahamu wa kisiasa; na kwamba leo, jukumu la kulinda usalama, uthabiti na uhai wa nchi hii halipo tu mikononi mwa serikali, bali ni wajibu wa kila raia.



Ukosoaji mkali wa pengo la kitabaka na ukosefu wa haki nchini Pakistan

Alieleza masikitiko yake kuhusu matatizo makubwa kama pengo la kitabaka, ukosefu wa usawa na kutokuwepo kwa haki, akisema kuwa chanzo kikuu cha matatizo haya ni mbinu potofu za utawala, sera zisizo na uzito na uzembe wa watawala kutekeleza wajibu wao wa kisheria na kimaadili; hali ambayo athari zake hulipwa na wananchi wa kawaida.



Sajid Ali Naqvi alisisitiza kuwa kwa ajili ya kuimarisha mshikamano wa ndani, uthabiti na ustawi wa Pakistan, ni lazima kwa ikhlasi kamili kutekeleza fikra na mafundisho ya mwanzilishi wa Pakistan, kuuweka mfumo wa serikali katika misingi ya haki na uwazi, kuimarisha utawala wa sheria, na kuhakikisha ulinzi wa haki za msingi za wananchi katika kila hali.



Umoja wa kitaifa; njia pekee ya kushinda changamoto za ndani na nje

Mwenyekiti wa Chama cha Tehreek-e-Jafaria Pakistan alisema kuwa umoja wa kitaifa, mapambano ya amani na uwajibikaji wa pamoja ndiyo njia pekee ambayo kwa kuifuata, inawezekana kukabiliana kwa ufanisi na changamoto za ndani na nje, na kujenga misingi ya nchi imara, yenye heshima na inayojitegemea - kwa mujibu wa malengo na ndoto za mwanzilishi wa Pakistan.