Mipango mipya ya Iran kwa ajili ya maendeleo ya satelaiti za utambuzi na mawasiliano

Kwa mujibu wa ripoti ya mwandishi wa habari wa ABNA, Vahid Yazdanian, Mkuu wa Kituo cha Utafiti wa Anga za Juu cha Iran, katika kipindi cha televisheni kilichorushwa usiku wa leo, huku akipongeza mafanikio ya hivi karibuni ya tasnia ya anga ya nchi hiyo, alisema: "Tasnia ya anga ya Iran, haswa katika kipindi cha mwaka mmoja na nusu uliopita na chini ya serikali ya kumi na nne, imesonga mbele kwa kasi zaidi katika njia ya maendeleo, na kesho satelaiti tatu za utambuzi za kizalendo zitarushwa kwa mafanikio."

Aliongeza: "Satelaiti hizi za utambuzi zina jukumu la kutuma data za picha ambazo uwezo wake wa kuonyesha vitu (resolution) ni kati ya mita 15 hadi chini ya mita 5. Data hizi zinaweza kutumika katika nyanja mbalimbali za shughuli zikiwemo kilimo, usimamizi wa rasilimali za maji, ufuatiliaji wa mazingira na maeneo mengine ya matumizi, na zitaongezwa kwenye mkusanyiko wa satelaiti za kizalendo za nchi."

Mkuu wa Kituo cha Utafiti wa Anga za Juu cha Iran, akibainisha tofauti kati ya satelaiti hizi na mifano ya awali, alisema: "Satelaiti hizi zitawekwa katika mzingo wa LEO kwa umbali wa takriban kilomita 500 kutoka kwenye uso wa dunia. Kila satelaiti imeundwa na mifumo midogo mingi ambayo yote imesanifiwa, imejengwa na kuendelezwa kwa kutegemea uwezo wa ndani. Moja ya maendeleo muhimu zaidi katika satelaiti hizi ni kuboreshwa kwa uwezo wa picha; kiasi kwamba huko nyuma satelaiti zenye uwezo wa mita 20 zilikuwa zikitengenezwa, lakini sasa kwa msisitizo wa Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari na mbinu ya kutoa huduma zaidi katika kurusha satelaiti, lengo limewekwa katika kuongeza usahihi wa picha."

Yazdanian aliendelea kusema: "Leo tumefikia uwezo wa picha ambao hatua kwa hatua unaweza kutumika kwa matumizi ya kilimo na viwanda nchini. Muda wa matumizi wa satelaiti hizi ni kati ya miaka miwili hadi mitano, jambo ambalo linazingatiwa kuwa kwa mujibu wa viwango vya kimataifa, na tunatumai kuona ongezeko la muda wa kufanya kazi baada ya kurushwa."

Akirejelea mipango ya baadaye ya kituo cha utafiti, alisema: "Mbinu ya satelaiti kutoa huduma iko kwenye ajenda kwa umakini mkubwa. Satelaiti hizi tatu za utambuzi zimejengwa kwa uwekezaji wa sekta binafsi na lengo letu ni kuimarisha mnyororo wa thamani wa uchumi wa anga kwa msisitizo wa Rais na Waziri wa Mawasiliano na kuongeza ushiriki wa sekta binafsi."

Mkuu wa Kituo cha Utafiti wa Anga za Juu cha Iran pia aliashiria mipango ya nchi katika nyanja ya satelaiti za mawasiliano na kusema: "Kufuatia kurushwa kwa mafanikio kwa satelaiti ya mawasiliano ya Nahid msimu wa joto uliopita kama satelaiti ya kwanza ya mawasiliano ya nchi, usanifu na ujenzi wa satelaiti ya mawasiliano ya 'Nahid 3' pia uko kwenye ajenda na mipango ya kina inafuatiliwa katika nyanja hii."