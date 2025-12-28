Muda wa kuhesabu kuanza kwa misheni ya satelaiti 3 za Iran

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuu Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari; satelaiti tatu za kizalendo "Paya", "Zafar 2" na toleo la pili la "Kowsar", kesho (Jumapili, Desemba 28), zitarushwa angani kwa kutumia roketi ya Soyuz kutoka kituo cha anga za ju cha Vostochny nchini Urusi. Misheni hii inatekelezwa ndani ya mfumo wa mpango wa maendeleo ya matumizi ya anga ya Wizara ya Mawasiliano kwa lengo la kuimarisha huduma za utambuzi wa mbali na kuendeleza matumizi ya data.

Katika muktadha huo, tukio la kurusha moja kwa moja misheni hii ya anga litafanyika katika Kituo cha Maendeleo ya Kiakili ya Watoto na Vijana, likishirikisha wasomi wa vyuo vikuu, wanafunzi na wawakilishi wa vituo vya kisayansi na kitaaluma. Tukio hili, likilenga kuelezea mafanikio ya tasnia ya anga ya nchi, litakuwa msingi wa kuimarisha matumaini na motisha miongoni mwa kizazi cha vijana cha Iran.

Kurushwa huku, ambako kutafanyika kwenye mzingo wa karibu na dunia katika kimo cha takriban kilomita 500, kunachukuliwa kuwa moja ya matukio muhimu zaidi ya anga nchini mwaka huu na kutawezesha matumizi ya pamoja ya satelaiti kadhaa za kizalendo katika nyanja mbalimbali za huduma, miundombinu na usimamizi.

Paya: Satelaiti ya utambuzi wa mbali yenye usahihi wa juu wa picha Kwa mujibu wa Shirika la Anga la Iran, satelaiti ya "Paya", ambayo pia inajulikana kama "Tolou 3", imesanifiwa na kujengwa kwa ushirikiano na Viwanda vya Elektroniki vya Iran. Iko katika kundi la satelaiti za utambuzi wa mbali na ikiwa na uzito wa takriban kilo 150, inachukuliwa kuwa miongoni mwa satelaiti za kisasa zaidi za picha zilizotengenezwa nchini. Satelaiti hii ina uwezo wa kupiga picha kwa usahihi wa takriban mita 5 kwa picha nyeusi na nyeupe (panchromatic) na mita 10 kwa rangi, na imesanifiwa kwa ajili ya matumizi kama vile usimamizi wa rasilimali za maji, kilimo, ufuatiliaji wa mazingira, uchoraji wa ramani na ufuatiliaji wa majanga ya asili.

Zafar 2: Kizazi kipya cha satelaiti ya chuo kikuu yenye misheni zilizoboreshwa Satelaiti ya "Zafar 2" ni toleo lililoboreshwa la satelaiti ya Zafar, ambayo imesanifiwa na kujengwa kwa ushirikiano na Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia cha Iran na iko katika uzito wa kati ya kilo 100 hadi 135. Kwa kutumia mifumo midogo na mizigo iliyoboreshwa, inafanya misheni katika nyanja ya utambuzi wa mbali na ukusanyaji wa data kwa ajili ya ufuatiliaji wa rasilimali asili na usimamizi wa ardhi.

Kowsar iliyoboreshwa: Lengo ni data za kilimo na Intaneti ya Vitu (IoT) Toleo la pili la satelaiti ya "Kowsar" limeendelezwa kwa lengo la kukusanya data za kiutendaji, ufuatiliaji wa ardhi ya kilimo na kusaidia matumizi yanayohusiana na IoT.