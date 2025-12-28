Ushirikiano wa baharini kati ya Iran, China na Urusi umeingia katika awamu ya mazoezi ya vitendo (Hot Drills)

Kwa mujibu wa ripoti ya mwandishi wa habari wa ABNA, Admirali Shahram Irani, Kamanda wa Jeshi la Wanamaji la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, katika mahojiano na "Radio Goftogoo", alielezea maendeleo ya hivi karibuni ya mazoezi ya kimataifa ya baharini na kutangaza kupanuka kwa ushirikiano wa Iran na nchi mbalimbali.

Kamanda huyo aliashiria kufanyika kwa zoezi la pamoja la baharini hivi karibuni na kusema: "Zoezi hili litafanyika kwa ushiriki wa nchi kadhaa wanachama na kusimamiwa na Afrika Kusini, na kikosi cha 103 cha Jeshi la Wanamaji la Iran kiko njiani kuelekea eneo la zoezi." Aliongeza kuwa vitengo vitakaa huko kwa muda wa wiki moja hadi siku kumi kwa ajili ya mazoezi katika bahari kuu.

Admirali Irani pia aligusia mazoezi ya pamoja ya Iran, China na Urusi kusini mwa nchi, akisema lengo kuu ni usalama wa urambazaji na ulinzi wa njia za usafirishaji. Alisema: "Mwaka jana nchi 6 zilishiriki kama waangalizi, na mwaka huu tunatarajia angalau nchi 12 kushiriki, zikiwemo Saudi Arabia, UAE, Azerbaijan, Kazakhstan na Indonesia."

Alibainisha kuwa mazoezi hayo yamepanda daraja kutoka kwa uokoaji na usalama hadi kufikia kiwango cha juu cha "mazoezi ya moto" (hot drills). Alitaja mafanikio makubwa kuwa ni kuundwa kwa "lugha ya pamoja ya operesheni" iliyopendekezwa na Iran, inayowezesha vitengo vya mataifa mengi kufanya kazi kwa uratibu licha ya tofauti za lugha. Alimalizia kwa kusema diplomasia hii ya ulinzi inaimarisha uchumi wa bahari na usalama wa kikanda.