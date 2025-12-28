Kiongozi wa Mapinduzi: Iran imepandisha bendera ya kukabiliana na mfumo wa ubeberu

Katika ujumbe wake kwa mkutano wa kila mwaka wa Umoja wa Vyama vya Kiislamu vya Wanafunzi barani Ulaya, Ayatullah Khamenei akiashiria kushindwa kwa uvamizi mkubwa wa jeshi la Marekani na washirika wake wa aibu katika eneo hili, kutokana na ubunifu, ujasiri na kujitolea kwa vijana wa Iran ya Kiislamu, alisisitiza: "Sababu kuu ya fadhaa ya madhalimu mafisadi si mjadala wa nyuklia, bali ni kupandishwa kwa bendera ya kukabiliana na mfumo usio wa haki na utawala wa mabavu duniani, na kuelekea kwenye mfumo wa haki wa kitaifa na kimataifa wa Kiislamu kutoka upande wa Iran ya Kiislamu."

Matini ya ujumbe wa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu ni kama ifuatavyo:

Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye kurehemu

Vijana wapendwa! Mwaka huu nchi yenu, kwa baraka za imani, umoja na kujiamini, imepata heshima na uzito mpya duniani. Uvamizi mkubwa wa jeshi la Marekani na washirika wake wa aibu katika eneo hili, ulishindwa na ubunifu, ujasiri na kujitolea kwa vijana wa Iran ya Kiislamu. Imethibitika kuwa taifa la Iran kwa kutumia uwezo wake, chini ya kivuli cha imani na vitendo vyema, na katika kukabiliana na mabeberu mafisadi na madhalimu, linaweza kusimama na kufikisha wito wa maadili ya Kiislamu duniani kwa sauti kubwa kuliko wakati mwingine wowote.

Huzuni kubwa kwa ajili ya ushahidi wa idadi ya wanasayansi na makamanda na kundi la watu wetu wapendwa haikuweza na haitaweza kuwazuia vijana wenye azma wa Kiirani. Familia za mashahidi hao wenyewe ni miongoni mwa viongozi wa harakati hii.

Suala si mjadala wa nyuklia na vitu kama hivyo. Suala ni kukabiliana na mfumo usio wa haki na utawala wa mabavu katika ulimwengu wa sasa, na kuelekea kwenye mfumo wa haki wa kitaifa na kimataifa wa Kiislamu. Hili ndilo dai kuu ambalo Iran ya Kiislamu imepandisha bendera yake na kuwafanya madhalimu mafisadi wafadhaike.

Nyinyi wanafunzi, hasa mlioko nje ya nchi, mna sehemu ya jukumu hili kubwa mabegani mwenu. Kabidhi nyoyo zenu kwa Mungu, tambua uwezo wenu, na viongozeni vyama vyenu kuelekea upande huu.

Mungu yu pamoja nanyi na ushindi kamili unawangojea, akipenda Mwenyezi Mungu (Insha'Allah).

Sayyid Ali Khamenei