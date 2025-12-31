Hadhramaut; Moyo wa Mafuta wa Yemen na Kitovu cha Ushindani kati ya Saudi Arabia na Falme za Kiarabu (UAE)

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s)- ABNA- katika mkoa wa Hadhramaut, masuala ya usalama wa mipaka ya Saudi Arabia yanakutana na harakati za Baraza la Mpito la Kusini (STC) linaloungwa mkono na UAE.

Kwa mujibu wa ripoti ya mtandao wa Al-Arabi, mvutano wa kijeshi katika Hadhramaut ni jaribio la kwanza la moja kwa moja la tofauti za mitazamo kati ya Saudi Arabia na UAE kuhusu Yemen—tofauti ambazo baada ya miaka ya uratibu, sasa zimevuka kutoka kiwango cha kisiasa hadi makabiliano ya kijeshi.



Licha ya vita vya zaidi ya muongo mmoja, Hadhramaut kwa kiasi kikubwa ilibaki mbali na mapigano ya moja kwa moja kati ya pande kuu za mgogoro wa Yemen; hata hivyo, mkoa huu pia umeathiriwa na matokeo ya vita na mashindano ya ushawishi wa ndani na wa kikanda.



Hadhramaut… Nafasi ya Kimkakati

Mkoa wa Hadhramaut uko mashariki mwa Yemen na unapakana na Bahari ya Arabu. Uko takriban kilomita 794 kutoka mji mkuu, Sana’a, na unapakana na Saudi Arabia upande wa kaskazini na Oman upande wa mashariki.



Kwa ukubwa wa eneo, Hadhramaut ni mkoa mkubwa zaidi nchini Yemen, ukichukua takriban asilimia 36 ya ardhi yote ya nchi - hali inayoupa uzito wa kipekee wa kijiopolitiki.



Ndani ya mkoa huu kuna bandari kadhaa muhimu, zikiwemo bandari ya Al-Mukalla, bandari ya Ash-Shihr, na bandari ya mafuta ya Ad-Dhabba. Hadhramaut pia ndiyo hifadhi kuu ya mafuta ya Yemen, ikichangia takriban asilimia 80 ya uzalishaji wa mafuta wa nchi.

Eneo la Al-Masila limekuwa kitovu cha uchimbaji na uzalishaji wa mafuta tangu miaka ya 1990.



Uzito wa Mafuta wa Hadhramaut

Uwezo huu wa mafuta unaifanya Hadhramaut kuwa chanzo muhimu zaidi cha mapato ya serikali ya Yemen na kuwa kadi muhimu ya kiuchumi katika mashindano yoyote ya madaraka au makubaliano ya kisiasa.



Kisiasa, kuna miradi mitatu pinzani ndani ya Hadhramaut:

1_Mradi wa serikali ya Yemen iliyojiuzulu, unaosisitiza umoja wa nchi.

2_Mradi wa Baraza la Mpito la Kusini, linalotaka kujitenga kwa kusini mwa Yemen.

3_Mradi wa muungano wa makabila ya Hadhramaut, ambao tangu mwaka 2013 umekuwa ukidai kujitawala na uongozi wa ndani huru pamoja na mgawanyo wa haki wa madaraka na rasilimali.



Katika wiki za hivi karibuni, Baraza la Mpito la Kusini limefanikiwa kudhibiti vituo vya mamlaka, rasilimali za mafuta na bandari katika Hadhramaut na Al-Mahra.



Mtazamo wa Saudi Arabia na UAE kuhusu Hadhramaut

Hadhramaut kwa hakika ni mstari muhimu wa mawasiliano ya ardhini na Saudi Arabia na unachukuliwa kuwa sehemu ya kina cha kiusalama cha mipaka ya kusini ya ufalme huo. Saudi Arabia inautazama Hadhramaut kama eneo la kimkakati na la mpaka linalohusishwa moja kwa moja na usalama wake wa taifa.



Kwa upande mwingine, maswali mengi yameibuka kuhusu nafasi ya UAE katika kuunga mkono vikosi vya ndani vya Hadhramaut, hususan Baraza la Mpito la Kusini.



Kihistoria, mkoa wa Hadhramaut ulikuwa mojawapo ya vituo muhimu vya biashara ya kimataifa, na urithi huu unaongeza uzito wake wa kisiasa katika mijadala ya leo kuhusu mustakabali wa Yemen na mfumo wake wa kisiasa.



Kwa hivyo, Hadhramaut inakabiliwa na hali na matukio mbalimbali: kuimarika kwa mwelekeo wa kujitenga, kudhibiti mvutano kupitia makubaliano mapya ya kusawazisha ushawishi, kuendelea kwa migogoro ya ndani juu ya rasilimali, au hata kubadilika kuwa uwanja wa makabiliano ya kikanda mashariki mwa Yemen.