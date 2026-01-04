Yemen: Uchokozi dhidi ya Venezuela unaonyesha uonevu wa kisiasa na tabia ya uporaji ya Marekani

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kupitia Al-Masirah, Wizara ya Mambo ya Nje ya Yemen ilitoa taarifa ikisema: "Tunalaani uchokozi wa Marekani dhidi ya Venezuela na utekaji nyara wa Rais Nicolas Maduro na mkewe kwa maneno makali zaidi."

Taarifa hiyo iliendelea kusema: "Kile ambacho Marekani imekifanya ni ukiukaji wa wazi wa Mkataba wa Umoja wa Mataifa, sheria za kimataifa, na mamlaka, utulivu na uadilifu wa eneo la Venezuela. Kitendo hiki ni mwendelezo wa historia ndefu ya uingiliaji kati wa Marekani katika masuala ya ndani ya nchi, hasa Amerika ya Kusini."